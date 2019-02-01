شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى: فخور أن تضم الحكومة اللبنانية الجديدة 4 وزيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى عن فخره الكبير كون الحكومة الجديدة للبلاد تضم 4 وزيرات على نحو يمثل سابقة فى تاريخ الحكومات اللبنانية أن تضم هذا العدد من النساء .

وقال الحريرى - فى تصريح اليوم الجمعة - " فخور بالمرأة اللبنانية ، وفخور بالوزيرات الأربع فى الحكومة، وفخور بأول وزيرة داخلية فى العالم العربى ، وفخور بالمستقبل وبلبنان ".

من جهته،اعتبر الرئيس اللبنانى السابق ميشال سليمان، أن الحكومة الجديدة تعد بمثابة "الحكومة الأولى فى ما يتعلق بمشاركة المرأة اللبنانية".. معربا عن أمله فى أن تنجح الوزيرات ، وفى المقدمة منهن وزيرة الداخلية ريا حفار الحسن" فى فرض الأمن الراقى فى الجلسات المعرضة لرياح التجاذبات" على حد وصفه.

وكانت الحكومة اللبنانية السابقة، والتى شُكلت برئاسة الحريرى فى ديسمبر 2016 ، قد ضمت وزيرة واحدة وهى الدكتورة عناية عز الدين (عن حركة أمل) والتى أسندت إليها حقيبة الدولة لشئون التنمية الإدارية، كما أن بعض الحكومات السابقة لم تكن تضم من الأصل عناصر نسائية لشغل حقائب وزارية.



وتضم الحكومة الجديدة التى ستعقد أولى جلساتها صباح الغد، 4 وزيرات ، غير أن المفاجأة الكبرى بالتشكيل الوزارى تمثلت فى شغل ريا الحسن منصب وزير الداخلية، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ الوزارة، فى حين سبق لها من قبل أن شغلت منصب وزير المالية فى الحكومة الأولى التى شكلها الحريرى عام 2009.

كما ضمت الحكومة ندى البستانى وزيرة للطاقة والمياه، والتى تعد واحدة من أهم الحقائب الوزارية الأساسية فى البلاد، إلى جانب الإعلامية المعروفة مى شدياق وزيرة لشئون التنمية الإدارية، وفيوليت الصفدى وزيرة لشئون التأهيل الاجتماعى والاقتصادى للشباب والمرأة .