شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشورى البحرينى يستنكر التدخلات الإيرانية فى نزاهة القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطنى بمجلس الشورى البحريني، عن استنكارها الشديد لتصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن الأحكام القضائية، والتشكيك فى نزاهة القضاء البحرينى العادل.

وذكرت اللجنة- فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الجمعة، أن هذه التصريحات المتكررة تعكس النهج الذى تتبعه إيران ضد البحرين ودول المنطقة، وسعيها لتأجيج العنف والفتنة والطائفية، والمساس بالوحدة الوطنية للدول، وتشويه صورة المملكة، دون أى اعتبار للمواثيق والمعاهدات الدولية، ومبادئ وقيم حسن الجوار.

وأشارت إلى أن خطر النظام الإيرانى المتطرف على أمن واستقرار وسيادة دول المنطقة أصبح متزايدا وواضحا للجميع، الأمر الذى يتطلب وقفة دولية جادة، لمنع هذا النظام من ممارسة أجنداته المشبوهة.

وأكدت أن السلطة القضائية فى البحرين تتمتع بأعلى درجات الاستقلالية والشفافية والعدالة والنزاهة، رافضة التدخل فى شؤون القضاء، أو فى الشأن الداخلى للبحرين.



ولفتت إلى أن البحرين تعيش فى أجواء من الأمن والاستقرار، وتواصل مسيرتها التنموية الشاملة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي، وماضية بكل عزم وإصرار على تحقيق التنمية المستدامة، وفق مبادئ وقواعد أساسية، لتعزيز مكانتها العالية والمتقدمة.