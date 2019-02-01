شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد: كلمة بابا الفاتيكان قبل زيارة الإمارات مفعمة بقيم المحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى، بزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، المقررة إلى الإمارات خلال الساعات المقبلة، والتى يلتقى خلالها بالإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كما أشاد بكلمة البابا قبل الزيارة.

وقال نائب رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى، "كلمة البابا فرنسيس، قبيل زيارته التاريخية للإمارات، مفعمة بقيم المحبة والإنسانية والتسامح، وإذ يصف الإمارات بأنها نموذج للتعايش والإخوة والإنسانية، مستشهداً بالشيخ زايد، فإنه يحتفى بتجربة حضارية وتنموية عالمية نفتخر بها متطلعين إلى حضوره وشيخ الأزهر فى دار زايد، دار الخير والتسامح".

ويذكر أن البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، كان عبر عن سعادته لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة التى سيقوم بها فى الثالث من فبراير المقبل، وقال "أن هذه الزيارة تمثل صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان والتأكيد على الأخوة الإنسانية".

وأضاف البابا فرنسيس - فى رسالة مصورة نقلتها قناة "سكاى نيوز" الفضائية، الخميس، أن "دولة الإمارات أرض الازدهار والسلام، دار التعايش واللقاء، التى يجد فيها الكثيرون مكاناً آمناً للعمل والعيش بحرية تحترم الاختلاف، موجهاً التحية للشعب الإماراتى".

وقال فى رسالته، "يسرنى أن التقى بشعب يعيش الحاضر ونظره يتطلع إلى المستقبل، لقد صدق طيب الذكر الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة حين قال أن الثروة الحقيقية ليست فى الإمكانيات المادية وحدها وإنما الثروة الحقيقية للأمة تكمن فى أفراد شعبها الذين يصنعون مستقبل أمتهم، الثروة الحقيقية هى ثروة الرجال".

وتوجه البابا فرنسيس بجزيل الشكر لـولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذى دعاه للمشاركة فى لقاء حوار الأديان تحت عنوان "الإخوة الإنسانية"، الذى تبدأ فعالياته يوم 3 فبراير المقبل وتستمر ثلاثة أيام ويشارك فيه كبار القيادات الدينية والشخصيات الفكرية من مختلف دول العالم.