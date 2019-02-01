سامسونج تتيح ميزة الشحن اللاسلكي في جالاكسي S10

كشفت تسريبات جديدة عن إضافة شركة سامسونج Samsung ميزة جديدة إلى هاتفها الجديد جالاكسي Galaxy S10 تتيح للمستخدمين شحن هواتفهم الأخرى عبر الجهاز.

حسب صحيفة "ميرور" البريطانية، يمكن الاستفادة من ميزة الشركة الكورية بوضع هاتف آخر في خلف جهاز جالاكسي S10 وشحنه تلقائيا، وفقا للعين الإخبارية.

وسامسونج ليست أول شركة توفر هذه الميزة؛ إذ أتاحتها هواوي في هاتفها Mate 20 Pro عام 2018.

وذكرت الصحيفة أن المستخدمين يمكنهم شحن ساعات سامسونج عبر جهاز جالاكسي S10 أيضا "لكن من الأفضل فعل ذلك في حالات الطوارئ؛ لأن الشحن اللاسلكي ليس الطريقة الأكثر فعالية للحصول على الطاقة من الأجهزة الأخرى".

يذكر أن سامسونج تستعد للكشف عن هاتفها الرائد في 20 فبراير/شباط المقبل بمدينة نيويورك.