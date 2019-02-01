سلطان يصل إلى القاهرة لزيارة جامعات ومعاهد ومراكز علمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحمد الله وسلامته، ظهر أمس، إلى مطار القاهرة الدولي في زيارة لجمهورية مصر العربية تستغرق عدة أيام، يقوم خلالها بعدد من الزيارات الرسمية، تشمل عدداً من المراكز والمعاهد العلمية، والجامعات ومؤسسات النفع العام، ويلتقي خلالها كبار المسؤولين في مصر لبحث سبل توطيد أطر التعاون في المجالات الثقافية والعلمية.

وكان في مقدمة مستقبلي صاحب السمو حاكم الشارقة لدى وصوله إلى أرض مطار القاهرة، جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة في إمارة الشارقة، وأحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وممثلون عن رئاسة الجمهورية في مصر.(وام)