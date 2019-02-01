شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» ينفذ عملية نوعية ضد معسكرات الحوثي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، تنفيذ عملية استهداف نوعية لعدد من معسكرات المسلحين ومخازن الأسلحة التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وأوضح المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبادئه العرفية، بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية والوقائية، حيث قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية باتخاذ هذه الأماكن كمعسكرات لتجهيز المقاتلين وتسليحهم، والدفع بهم لمحافظة ومدينة الحديدة.

ولفت المالكي إلى أن عملية الاستهداف لا تتعارض مع نصوص اتفاق استوكهولم، مع استمرار الخروق الحوثية المتعمدة لوقف إطلاق النار بالحديدة، التي بلغت المئات.

وأضاف أن استهداف هذه المعسكرات، التي يتواجد فيها المئات من المقاتلين الحوثيين، امتداد لعمليات 23 يناير/ كانون الثاني، حين تم استهداف أحد معسكرات تجهيز المقاتلين وتسليحهم بمحافظة ذمار قبل تحركهم باتجاه الحديدة، ما أسفر عن تدمير المعسكر، ووقوع أعداد كبيرة من القتلى التابعين للميليشيات الحوثية.

وأكد المالكي «التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بدورها الجوهري في حفظ الأمن والاستقرار في باب المندب وجنوب البحر الأحمر بتحييد التهديدات الحوثية، واستمرار حرية الملاحة والتجارة العالمية من خلال ما تقوم به القوات البحرية للتحالف من عمليات استباقية». وشدد على أن هذه الانتهاكات والخروقات تعبر عن استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في انتهاك القانون الدولي الإنساني والإخلال وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه باتفاق السويد.

في الأثناء، كشفت مصادر قبلية عن احتجاز ميليشيات الحوثي الانقلابية عدداً من شيوخ قبائل حجور المقيمين في العاصمة صنعاء، ووضعهتم تحت الإقامة الجبرية في أحد فنادق العاصمة بعد رفضهم الالتقاء بمهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي للانقلابيين، والتوقيع على اتفاق يسمح للميليشيات بفرض السيطرة على مناطق قبائل حجور.

وكشفت المصادر عن رفض شيوخ القبائل اللقاء بمهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين، عقب نشوب خلاف بينهم وبين محافظ حجة، هلال الصوفي، المعين من قبل الميليشيات حول الموجهات المسلحة في مديرية كشر بين قبائل حجور وميليشيات الحوثي، بعد رفضهم التوقيع على اتفاق بخصوص الصراع مع قبائل حجور يسمح للميليشيات الحوثية بالدخول إلى المنطقة والسيطرة عليها.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مواقع مهمة في مديرية المتون غربي محافظة الجوف شمالي غرب البلاد. وحررت قوات الجيش مواقع متفرقة في سلسلة جبال حام شمالي المديرية، عقب معارك ضارية خاضتها مع ميليشيات الحوثي التي لاذت بالفرار. وقصفت مدفعية الجيش الوطني خلال الهجوم، مواقع الميليشيات وتحصيناتها، في حين استهدفت مقاتلات التحالف العربي، تحركاتها وتعزيزاتها، فيما لقي أربعة من عناصر الميليشيات مصرعهم بمحافظة البيضاء في كمين نصبته المقاومة الشعبية في المحافظة.(وكالات)