الإمارات: اللقاء العربي السداسي في الأردن مبادرة خيّرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان- ”الخليج 365”- وام:

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الاجتماع التشاوري الذي عقد في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، فيما اعتبر الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن اللقاء العربي السداسي في الأردن مبادرة خيّرة وإيجابية في تفعيل التعاون العربي حيال أزمات المنطقة. وقال عبر «تويتر» أمس، إن استقرار العالم العربي مسؤولية عربية بامتياز، والتنسيق ضروري في ظل تدخلات إقليمية فجّة وغير مقبولة، ووضوح الرؤية والعمل المشترك طريقنا للاستقرار والازدهار.

وضم الاجتماع أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن والشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين وسامح شكري وزير خارجية مصر وعادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية.

وتبادل الوزراء خلال الإجتماع وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية وسبل التعامل معها بما ينهي أزمات المنطقة ويلبي الهدف المشترك في تحقيق الأمن والاستقرار خدمة للمصالح العربية.

وقال سفيان القضاة الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية في ختام أعمال الاجتماع الذي عقد في قصر الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت إن اللقاء كان إيجابياً و بناء وأتاح حواراً موسعاً بأجندة مفتوحة حول التطورات في المنطقة و سبل مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز التعاون والتنسيق خدمة للقضايا والمصالح العربية. وأضاف «كان الاجتماع بلا أجندة أو جدول أعمال لكنه ركز على التباحث بما يحقق المصالح العربية المشتركة وشهد توافقاً بين الوزراء حول أبرز القضايا التي يجب العمل عليها وإصلاحها بصورة مشتركة».