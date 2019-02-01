شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبدالله تريم وخالد المدفع يبحثان التعاون بين الخليج و«شمس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: «الحليج» استقبل خالد عبدالله تريم، رئيس مجلس إدارة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، رئيس تحرير ”الخليج 365” في مكتبه بالدار صباح أمس، خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وبحث معه أوجه التعاون بين الصحيفة والمدينة.

وعرض خالد المدفع أمام خالد تريم خطة عمل مدينة الشارقة للإعلام (شمس) التي انطلقت في يناير العام 2017 لتشكل دافعًا لنمو وازدهار الشركات الإعلامية والإبداعية، وقال المدفع: إن «شمس» تسعى لأن تصبح مركزًا إعلاميًا يقدم خدمات وتسهيلات مبتكرة ذات مستوى عالمي. تقدم شمس مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية للروّاد الراغبين في الانطلاق في رحلتهم في عالم الريادة في دولة الإمارات.

وقال: تتطلع «شمس» لأن تصبح مركزًا بمستوى عالمي للإعلام والإبداع في المنطقة. فرسالتها نشر روح الريادة الإبداعية بين الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة والشركات القائمة.

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