منتدى مكافحة سرطان عنق الرحم يحذر من مضاعفة الوفيات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب

حذر المشاركون في منتدى «مكافحة فيروس الورم الحليمي البشري وسرطان عنق الرحم» الذي انطلقت أعماله، أمس الخميس، في الشارقة، من مضاعفة أعداد الوفيات نتيجة سرطان عنق الرحم بحلول العام 2040 في منطقة الشرق الأوسط.

طالب المشاركون بضرورة حشد وتوحيد جهود جميع الأطراف المعنية لتطوير برامج وشراكات تعزز الاستجابة الوطنية للحدّ من هذا النوع من السرطان، وتخفيض عدد الوفيات الناتجة عن المرض في دولة الإمارات.

وشهد المنتدى الذي نظمته جمعية أصدقاء مرضى السرطان، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الشارقة الصحية، وعدد من المؤسسات المعنية بالشؤون الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، سلسلة جلسات نقاشية لتقييم أفضل الممارسات المتبعة بالإمارات في مجال مكافحة فيروس الورم الحليمي البشري.

وأجمع المشاركون في المنتدى الذي عقد في فندق شيراتون الشارقة، ويتزامن مع شهر التوعية بسرطان عنق الرحم، على أهمية حشد وتوحيد جهود الأطراف المعنية والشركاء لتطوير برامج وشراكات لتعزيز الاستجابة الوطنية لمكافحة سرطان عنق الرحم.

ويأتي المنتدى استجابة للدعوة التي وجهها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروىس أدهانوم جيبريسوس، لتنفيذ آليات وبرامج عملية لمكافحة سرطان عنق الرحم، وأقيم المنتدى تزامناً مع الذكرى ال20 لانطلاقة جمعية أصدقاء مرضى السرطان في الشارقة، حيث شهد تكريم عدد من الشركاء الاستراتيجيين للجمعية.

وكرمت سوسن جعفر رئيسة مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، بمناسبة مرور عقدين على تأسيس الجمعية، كلاً من الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة شذى الغزالي، رئيسة قسم مكافحة السرطان والوقاية منه، إدارة الأمراض غير المعدية في هيئة الصحة أبوظبي، والدكتورة بدرية الهرمي، مديرة إدارة حماية الصحة العامة في دبي، وأمل القطري، مديرة إدارة التأمين الصحي في هيئة الشارقة الصحية.

وأكدت سوسن جعفر، أن الإمارات كانت أحد المشاركين الرئيسيين في الحركة العالمية لمكافحة فيروس الورم الحليمي البشري، والأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها، لا سيما في العقد الماضي، وقالت: «بدأت رحلة الإمارات للحد من الأمراض المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري في أبوظبي عام 2008، بعد إطلاق حملة التطعيم في مدارس الإمارة، وتكللت المسيرة العام الماضي مع تعميم التطعيم من قبل وزارة الصحة والوقاية على نطاق الدولة».

بدوره، قال الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورئيس اللجنة الوطنية العليا للتطعيمات: «لقد أثبتت الدراسة العلمية أن أنجح طرق الوقاية من السرطان تكمن في توفير اللقاحات المتطورة ضد فيروس الورم الحليمي، ويعتبر تطوير النظام الصحي من أهم الأولويات الاستراتيجية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع»، وتطرق إلى إحصاءات منظمة الصحة العالمية التي أكدت وجود 1.2 مليون حالة سرطان في العالم متصلة بفيروس الورم الحليمي.

من جهتها، قالت أمل القطري: «إن من أولويات إمارة الشارقة توفير الخدمات الطبية الشاملة لضمان مجتمع صحي، حيث عملنا بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على شمول عائلات الموظفين ومتقاعدي حكومة الشارقة بتأمين صحي يغطي عدة أنواع من السرطانات، ويتكفل بالفحوص المبكرة».

حملت أولى جلسات المنتدى عنوان: «الوضع الراهن لحالات فيروس الورم الحليمي البشري وسرطان عنق الرحم»، حيث ناقش المشاركون أهمية سن القوانين لإخضاع الفحوص المبكرة والتطعيم ضد الفيروس الحليمي ضمن التغطية الصحية الشاملة.

وشارك في الجلسة كل من الدكتور شبلي صاحباني، المستشار الإقليمي للصحة الإنجابية من صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور كمال فهمي، المسؤول الطبي عن لقاح الأمراض المعدية القابلة للوقاية والتحصين في منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور ألفريدو بولو، مختص الأورام بالإشعاع في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأدارت الجلسة الدكتورة سوسن الماضي، المدير العام لجمعية أصدقاء مرضى السرطان.

وتناولت الجلسة الثانية التي حملت عنوان: «الطريق نحو القضاء على سرطان عنق الرحم» إنجازات عشر سنوات على اعتماد لقاح فيروس الورم الحليمي البشري في أبوظبي.

شارك في الجلسة كل من الدكتورة شذى الغزالي، والدكتورة لمياء أحمد صافي الدين، مسؤولة أول في قسم الوقاية من السرطان ومكافحته من قسم الصحة العامة والأبحاث، في هيئة الصحة أبوظبي، وأدار الجلسة الدكتور شبل صاحباني.

وشهدت الجلسة الثالثة، عرض حالات مرضية من دول عربية مختلفة تباحث فيها كل من الدكتور كمال فهمي، والدكتور محمد بنعزوز، مدير برنامج التحصين الموسع في مديرية السكان بوزارة الصحة المغربية، والدكتور لطفي الهاشمي وعمايلي صيدا من وزارة الصحة الجزائرية، ومن موريتانيا الدكتور محمد لمين، مدير مركز المعلم للتدريب والاستشارات والأبحاث.

وناقش المشاركون في الجلسة الرابعة التي جاءت تحت عنوان «التعبئة الاجتماعية ومكافحة سرطان عنق الرحم»، أهمية حشد المجتمعات المدنية لمكافحة سرطان عنق الرحم وقبول اللقاحات.

وقدمت الدكتورة ابتهال فاضل، عرضاً للتعبئة ضد سرطان عنق الرحم الذي يعد جزءاً من جدول الأمراض غير السارية. كما قدم الدكتورة ميليك سوماي، المؤسس المشارك ورئيس المركز التونسي للصحة العامة عرضاً حول جهود المجتمع المدني في قبول اللقاح.