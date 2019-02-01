منح العضوية لستة من منتسبي «دبي للكتابة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

منح اتحاد كتاب وأدباء الإمارات عضويته لستة من الكتاب والكاتبات خريجي برنامج دبي الدولي للكتابة، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، بعد مشاركتهم في ورشة القصة القصيرة التي نظمها البرنامج العام الماضي على مدى أربعة أشهر، ونتج عنها إصدار مجموعة قصصية لكل منهم، إضافة إلى مجموعة قصصية مشتركة تناولت موضوعاً واحداً هو (الشهادة)، وحملت عنوان (نقطة حمراء في الذاكرة).

جاء الإعلان عن منح العضوية خلال احتفالية نظمها الاتحاد، أمس الأول، في مقره في الشارقة، واستضاف فيها خريجي البرنامج، بحضور الدكتور محمد حمدان بن جرش، الأمين العام لاتحاد الكتاب، وسالم العويس رئيس لجنة برنامج دبي الدولي للكتابة، وحسين درويش مستشار الشؤون الثقافية لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، وإسلام أبو شكير المشرف على ورشة القصة القصيرة. والكتاب الستة هم: الكاتبات الإماراتيات فاطمة العامري عن مجموعتها القصصية (الوجه)، و أمل الكعبي عن (بيريه عسكرية)، ومريم سعيد الزعابي عن (صورة عائلية)، وقد منحن العضوية العاملة، إضافة إلى الكاتبة الأردنية ربى يونس عن مجموعتها (النداء الأخير)، والسوري أحمد بن محمد عن (أبيض غامق)، والمصري أحمد نور عن (سن الفيل)، وقد منحوا العضوية المنتسبة، وأدار فعاليات الاحتفالية القاص الإماراتي محسن سليمان رئيس نادي القصة في الاتحاد.

وقد تحدث خريجو الورشة عن تجربتهم الغنية مع برنامج دبي الدولي للكتابة، وما أحدثه انتسابهم إليه من فارق في وعيهم الفني، كما أشاروا إلى حجم الإمكانات المقدمة لضمان نجاح البرنامح من جهة رعاية الموهوبين بأسلوب يتجاوز مجرد التشجيع والتحفيز، إلى التدريب الجادّ القائم على أسس علمية، الذي يتم خلاله تزويد المتدربين بالمهارات الأساسية، وإخضاعهم لعمليات اختبار دقيقة للوصول بهم إلى أقصى درجة ممكنة من الإتقان والاقتدار.

وأشار إسلام أبو شكير إلى طبيعة التدريب الذي تلقاه المنتسبون، والذي حاول خلاله تحرير طاقة الإبداع لدى المتدربين وإطلاقها في ظروف تتوافق مع فكرة الإبداع وطبيعته، وكان ذلك بالتوازي مع خطة عمل استهدفت تمكين المتدربين من المهارات الأساسية. وذكر أن عدد المنتسبين إلى الورشة وصل إلى 13 شاباً، إلا أن الاختيار وقع في النهاية على ستة منهم فقط، ممن حققوا الأهداف المرسومة التي تؤهل لتبني الكتاب وطباعته، ما يدلّ على التزام البرنامج بمعايير الجودة، وحرصه عليها.

من جهته، وجه الدكتور محمد حمدان بن جرش الشكر لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة على الدور الذي تؤديه في مجال إغناء الساحة الثقافية الإماراتية والعربية، وأكد أن التعاون بين الاتحاد والمؤسسة سيستمر، كما أشار إلى أن منح العضوية لستة من منتسبي برنامج دبي الدولي للكتابة يأتي في سياق استراتيجية الاتحاد في مجال تمكين الشباب، واحتضان المواهب الشابة وإعطائهم الفرصة للانخراط في الوسط الثقافي والتفاعل معه.

وشكر سالم العويس اتحاد الكتاب على استضافته لهذه الاحتفالية، وعلى مبادرته في منح عضويته لخريجي ورشة القصة القصيرة في برنامج دبي الدولي للكتابة، وعبر عن ثقته بأن الخريجين الشباب سيتابعون طريقهم، ويحققون إضافة مهمة إلى الإبداع الإماراتي والعربي.