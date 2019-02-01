مراهقون مزعجون يبعثرون المخلفات في الحدائق والمتنزهات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: منى البدوي

يصر بعض أفراد المجتمع على ممارسة سلوكيات غير حضارية تبدد الوقت والجهد والمال، وتعمل على تشويه المظهر العام للحدائق والمتنزهات والمواقع الترفيهية التي تقوم بلدية مدينة العين بجهود واضحة لتطويرها والارتقاء بالخدمات المتوفرة فيها بحيث تكون وجهات ترفيهية لسكان المدينة وتواكب مستوى التطور في المدينة.

رصدت عدسة ”الخليج 365” جملة من السلوكيات غير الحضارية التي لاحظها بعض زوار المتنزهات الترفيهية وأثارت استياءهم، لما تشكله في مجملها أحياناً من صور غير لائقة بالمجتمعات المتحضرة سواء كانت عدم المحافظة على نظافة الحديقة بإهمال جمع مخلفاتهم أو بعثرتها، وأيضا ترك الأطفال في مواقع اللعب دون مراقبة أو توجيه بطرق اللهو السليمة دون التسبب بإتلاف الألعاب وأيضا الممتلكات الخدمية الموجودة في الحديقة إلى جانب مظاهر العبث الأخرى التي تعتبر مخالفة صريحة لقائمة التعليمات المثبتة في الحدائق والتي توضح السلوكيات والممارسات الممنوعة. كما عبر عدد من زوار الحدائق عن استيائهم من سلوكيات بعض المراهقين والأطفال في تلك المواقع التي باتت مرتعاً لهم لممارسة سلوكيات مرفوضة اجتماعياً وتربوياً ومنها التدخين العلني وعدم مراعاة الأخلاق العامة وإزعاج الآخرين والتشاجر والتلاسن بألفاظ نابية وغيرها من السلوكيات التي تحتاج إلى ضبط وتقويم من قبل الأسرة والمدرسة وعناصر الحراسة.

المسطحات الخضراء

قال وليد خالد - موظف - إن الحدائق العامة بعد سلسلة التطويرات التي شهدتها مؤخراً باتت متنفساً رئيسياً لسكان المدينة وأيضا مواقع ترفيهية ورياضية جاذبة لجميع أفراد المجتمع، وهو ما يتطلب التعاون مع الجهات المعنية في المحافظة عليها، موضحاً أن بعض سلوكيات الأفراد غير الحضارية تتسبب بتشويه المظهر العام خاصة إهمال الأسر تجميع مخلفاتها في أكياس صغيرة ورميها في المواقع المخصصة لها قبيل مغادرتها بدلا من تركها مبعثرة على المسطحات الخضراء أو رميها بشكل مثير للاستياء بجانب حاويات القمامة بالرغم من توفر اللافتات الإرشادية التي توضح أهمية رمي النفايات في الأماكن المخصصة لها، ووجود حاويات القمامة بمختلف أحجامها في الحدائق والمتنزهات الترفيهية، وهو ما يبدد جهود الجهات المعنية بجمال ونظافة الحديقة ورقيها.

الغرامات المغلظة

وأشار إلى ضرورة تغليظ الغرامات على هذه الفئة التي تعمل سلوكياتها على تبديد الجهود المبذولة للمحافظة على الصورة الحضارية وسلامة البيئة واجتثاث المظاهر التي تعمل على تشويهها، لافتا إلى أن وجود مراقبين لديهم صفة الضبط وتحرير المخالفات والغرامات المالية المغلظة في تلك المواقع خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد المواقع الترفيهية فيها تواجداً كثيفاً من قبل السكان، يسهم إلى حد كبير في إلزام هذه الفئة بتعديل سلوكياتها.

رقابة الأهل

وذكرت فاطمة علي، ربة منزل، أن بعض أولياء الأمور يتركون لأطفالهم العنان في اللعب بالحدائق دون توجيه لسلوكياتهم الخاطئة التي تؤدي لإتلاف الألعاب الموجودة كوسائل ترفيه للأطفال، وتبدد جهود وأموال القائمين على صيانتها وتطويرها إلى جانب ما يتسبب به العبث بالألعاب من تعريض غيرهم من الأطفال للإصابة خاصة إذا استخدم الطفل اللعبة دون الالتفات للكسر الموجود فيها.

وأضافت أن عبث الأطفال لا يقف عند حدود الألعاب فقط بل أيضا يمتد لدورات المياه خاصة ذاتية التنظيف التي تعمل إلكترونيا بواسطة شاشة اللمس، وأيضا قطف الزهور واللعب على الحشائش بالدراجات والكرة وممارسة سلوكيات أخرى تتسبب بتعريض المسطحات الخضراء للتلف.

إطفاء السجائر

وذكر جمعة عبيد - موظف - أن السلوكيات المؤدية إلى إتلاف الحشائش والمسطحات الخضراء لا تقف عند الأطفال والمراهقين بل إن الأمر يمتد للكبار الذين يقوم بعضهم باستخدام الحشائش لإطفاء أعقاب السجائر وإن تسببت في حرقها وإتلافها، كما أن البعض يقوم برميها بشكل عشوائي في الممرات المخصصة للمشي وممارسة الرياضات في الحدائق.

تدخين المراهقين

وقال محمد عبد اللطيف، موظف: من الأمور التي تثير الاستياء في الحدائق العامة مشاهد المراهقين الذين يجوبون تلك الحدائق دون مراعاة للآداب العامة وحقوق الآخرين في الاستمتاع دون مضايقة أو إزعاج وأيضا دون مراعاة للعادات والتقاليد، حيث يقوم بعض هؤلاء باصطحاب الحيوانات الأليفة بالرغم من أن القوانين تحظر هذه النوعية من السلوكيات، وأيضا تدخين المراهقين والأطفال على مرأى الجميع، ورفع أصوات أجهزة التسجيل الموجودة بحوزتهم دون الأخذ في الاعتبار ما يسببونه من إزعاج للآخرين.

اضطراب الزوار

وقالت منار أحمد موظفة: أقوم باصطحاب أبنائي للحديقة مساء كل خميس ليتسنى لهم اللهو في الإجازة، إلا أن بعض السلوكيات الصادرة من فئة المراهقين والشباب تجعلني أشعر بالاضطراب، حيث يتجمعون كغيرهم في الحديقة بأعداد كبيرة وهو ما يعتبر من الأمور الطبيعية، إلا أن ما يعتبر غير طبيعي هو ما ينتج عنهم أحيانا من مشاكل وألفاظ نابية ومرفوضة اجتماعيا وأخلاقيا ودينيا، تمتد للتشابك بالأيدي، ونضطر أحياناً للتواصل مع الشرطة خشية أن يتعرض أحدهم للخطر.

وأشار سعيد الكعبي - طالب - إلى أهمية زيادة عدد عناصر رجال الأمن أو الحراسة التابعين للشركات الخاصة في تلك المواقع خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد خلالها الحدائق تواجداً كثيفاً من قبل الزوار الأمر الذي يستدعي زيادة عدد الملاحظين والمراقبين لسلوكيات الزوار ليتسنى لهم ملاحظتهم وتوجيههم.