سوق دبي الحرة تحتفل بالسنة الصينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت سوق دبي الحرة رسمياً احتفالها بالسنة الصينية الجديدة في المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي.

وشهدت الاحتفالات الصباحية، حضور إدارة دبي الحرة إلى جانب الموظفين برئاسة نائب الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي، كولم ماكلوجلين، والرئيس التنفيذي للعمليات راميش سيدامبي، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية صلاح تهلك، إلى جانب ممثلين من القنصلية الصينية في دبي، بينهم القنصل العام تان لي، ونائب القنصل وانج تشن.

ورحبت مجموعة رقص سيندي زو بالمسؤولين والضيوف والمسافرين من خلال أداء «طريق الحرير» للرقص الصيني التقليدي.

كجزء من الأنشطة الترويجية، وطرحت سوق دبي الحرة مفهوماً جديداً تحت عنوان العام الصيني مع الكثير من العروض الترويجية الجذابة في جميع الأقسام في مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي.

فعاليات في «الماريه»

احتفلت الجاليريا على جزيرة الماريه، بأبوظبي، أول أمس، بالانطلاقة الرسمية لاحتفالات وفعاليات رأس السنة الصينية الجديدة، بحضور السفير الصيني لدى الإمارات ني جيان، والفنانة الحاصلة على جوائز متنوعة، هو لينج لينج، وستكون الفعاليات المخصصة لهذه المناسبة مفتوحة للجمهور.