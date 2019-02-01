قوات سوريا الديمقراطية توقف داعشيًا ألمانيًا فر من التنظيم مع زوجتيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت قوات سوريا الديمقراطية إرهابيًا ينتمى إلى تنظيم "داعش" الإرهابى ويحمل الجنسية الألمانية ويدعى مارتن ليمكى، بعد أن فر مع زوجتيه من آخر جيب خاضع للتنظيم شرقى سوريا.

وضبطت "قسد" ليمكى وزوجتيه فى منطقة لاستقبال النازحين قرب بلدة الباغور الواقعة فى منطقة البوكمال فى محافظة دير الزور، يوم الخميس، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم/الخميس/.

بدورها، أوردت تقارير إعلامية ألمانية أن ليمكى دخل سوريا فى نوفمبر 2014، وكان عنصرًا فيما يسمى بالشرطة الشرعية للتنظيم، قبل أن ينضم إلى فريق الأمنيين.

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