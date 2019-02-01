الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع استراتيجية شرق صعدة

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، أن "قوات اللواء 82 مشاة جبلي سيطرت بالكامل على سلسلة جبال القهر الاستراتيجية وقرية الرفقة وقرى الحلفاء والعقيمي والمركب في جبهات كتاف شرق صعدة".

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وأضافت، أن "تحرير هذه المناطق جاء بعد معارك عنيفة ضد الميليشيا، أسفرت عن مصرع القيادي الحوثي الميداني أبو جابر المهذري وعدد من مسلحي الميليشيا وأسر ثلاثة آخرين واغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.