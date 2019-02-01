شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة بحث عن «الفقع» تنتهي بمأساة في «عرعر».. أحد الناجين يروي التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الشمالية:

روى أحد الناجين من رحلة صحراء منطقة الحدود الشمالية تفاصيل الأيام الثلاثة العصيبة التي عاشوها بين الحياة والموت بعد رحلة بحث عن الفقع تسببت في ضياعهم وفقدان أثرهم في الصحراء.

وقال عبدالله كامل أحد الناجين: إن رحلة البحث عن الكمأة انتهت به هو وصديقه إلى قرب الحدود العراقية بعدما ضلا مع اثنين آخرين طريق العودة إلى السيارة التي أقلتهم في الرحلة.

وأوضح أنه ورفاقه الثلاثة أمضوا نحو 36 ساعة بين الجوع والبرد وترقب الموت بعدما فقدوا موقع سيارتهم مع نهاية عصر الأحد، مضيفاً: “توسدنا الحجر والتحفنا ملابسنا القليلة لمقاومة زخات المطر والبرد القاسي وفي اليوم التالي حاولنا الوصول إلى موقع السيارة بلا طائل عشنا حالة من اليأس نترقب الفضاء الواسع لعل منقذاً ينقذنا، وفشلت محاولاتنا في الوصول إلى الموقع”؛ وفقاً لـ”عكاظ”.

وتابع الشاب كامل: “في صباح الثلاثاء سمعنا صوت أزيز طائرة في السماء، وتجددت آمالنا في الحياة، ولم يكن هناك من سبيل غير لفت أنظار قبطان الطائرة وإرسال إشارات إليه.. وانتهت رحلتنا على متن الطائرة عائدين إلى أهلنا بسلام”.