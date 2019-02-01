شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يروي تفاصيل إنقاذه عائلة من الغرق في سيول تبوك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

روى المواطن ماجد العطوي، تفاصيل إنقاذه عائلة من الغرق في تبوك، حيث كاد يفقد حياته أثناء عملية الإنقاذ لحين وصول فرق الدفاع المدني.

وقال العطوي الذي يعمل في مهنة التعليم، في مداخلة هاتفية له مع برنامج “يا هلا”: “إن خيرات السيول عمت منطقة تبوك، وطلعت متنزهاً أنا وابن عمي، ووجدنا سيارة تغرق الساعة 3 عصراً والسيل قاطع الطريق، وكانت هذه العائلة غارقة في السيل”.

وأضاف: “كان المنظر صعباً نساء وأطفال غارقون، ومن يقفون لا يعرفون السباحة فلم يقتربوا لإنقاذهم، وتقدمت متوكلاً على الله عز وجل للعائلة وقطعت السيل، وعندما وصلت لهم ما كان في حبل ولا أي شيء، وجمعت العائلة في مكان يستطيعون أن يقفوا فيه، وكان هناك مرتفع نسبة ما فتركتهم عليه”.

وأضاف: “رجعت في اللحظة التي جاء فيها الدفاع المدني ومعه الحبل والعدة، لكي أحضر الحبل، وفي رجوعي لم أستطع لأن التيار كان قوياً ويحدفني بعيد، وفي المرة الرابعة وفقني الله، وحدفوا الحبل ومسكت به ورجعت للعائلة”.