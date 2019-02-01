شكرا لقرائتكم "اللقاء التشاوري لملتقى الأديان والحوار: للنهوض بلبنان...الحل تحت سقف الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 31 يناير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 18:11

شدد اللقاء التشاوري لملتقى الأديان والثقافات للتنمية والحوار والمنسقية العامة لشبكة الأمان للسلم الأهلي على "ضرورة أن تجتمع المرجعيات والقيادات والقوى السياسية الفاعلة في لقاء مكاشفة يبدد الهواجس المتبادلة في ضوء التقيد بدستور الطائف". واشار الى انه "يسعى لعقد مؤتمر وطني يجمع المؤسسات والجمعيات الأهلية والمدنية وكل الشخصيات الوطنية والفاعلة ويتطلع إلى تشكيل رأي عام فاعل وضاغط لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وتطبيق الدستور، وتصويب المسار السياسي والوطني على قاعدة الالتزام بدولة المواطنة والقانون، والعدالة والخير العام".



عقد اللقاء اجتماعه الشهري، في كلية المقاصد، بدعوة من "جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، حضره: العلامة السيد علي فضل الله، بسام برغوت ممثلا رئيس جمعية المقاصد الدكتور فيصل سنو، القاضي الشيخ خلدون عريمط، الأب نكتاريوس خيرالله ممثلا متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران إلياس عودة، الشيخ بلال الملا، الشيخ زياد الصاحب، القاضي محمد أبو زيد، الأب فادي ضو، الشيخ حسين شحادة، الدكتور عبد الحسين شعبان، الدكتور إيلي السرغاني وشخصيات متعددة.

وأصدر اللقاء بيانا، اعلن فيه "ان اللبنانيين يعيشون حال تفاؤل بعد ما أشاعته قيادات سياسية وازنة عن إفراج قريب للتشكيلة الحكومية، وإن كان هذا التفاؤل يحمل قدرا من الحذر بعد التجارب السابقة التي تجرعوا مرارتها حين اصطدموا بخيبات أمل متتالية جراء ثقتهم بما تقوله قياداتهم والتي لم تكن بمستوى الآمال المعقودة عليهم، وهم الذين منحوهم كل الثقة والولاء لإنقاذ الوطن في الانتخابات النيابية الأخيرة".

واكد المجتمعون انه "لا يسعنا إلا أن نكون متفائلين بعدما استنفدت المناورات الحزبية والطائفية والسياسية مداها، واستهلكت ألوان التعبئة المذهبية أغراضها، وتفاقمت الأزمة السياسية إلى أزمة وطن ودولة تهدد مصير البلد، وما يعزز هذا التفاؤل أن العقبات القائمة أمام التشكيل ليست بالشائكة أو المعقدة، ولا تستحق أن تستغرق هذا المدى من الزمن الذي عطل حياة اللبنانيين وزاد من المنغصات والآلام التي أعاقت السبيل إلى العيش الكريم".

وأشار اللقاء الى ان "مطالب اللبنانيين باتت محدودة بعدما شهدوا بأم العين وأيضا بشهادة العديد من القادة السياسيين عجز الحكم الفاضح عن إنتاج مستقبل أفضل للبنان، وأصبح جل غايتهم إخراج لبنان من هاوية البؤس والتلوث والفساد واليأس، وهي هاوية لا قعر لها، والآمال بتحقيق ازدهار للبلد بات رهانا عقيما لوجود طبقة سياسية تحوم حول أغلب أفرادها شبهات الاستئثار أو الفساد أو الفئوية... ولا تراه ينجي من ذلك إلا يقظة ضمير أو العودة إلى العقل بإجراء الحسابات الدقيقة للمصالح بعيدا من حالات الجموح والجشع التي لا تزال تتعمق في النفوس بما يعطل فعالية الضمير ويشل آليات العقل".

ورأى "أن الأزمة الحقيقية تتعدى أزمة تشكيل الحكومة إلى أزمة أعمق، تتصل بذهنية الاستئثار وانعدام الثقة والمخاوف المتبادلة"، مشددا على "ضرورة أن تجتمع المرجعيات والقيادات والقوى السياسية الفاعلة في لقاء مكاشفة ومصارحة، وذلك تحت سقف دستور الطائف، لمراجعة التجربة السياسية المؤلمة التي عاشها اللبنانيون خلال السنوات الأخيرة، والعمل على البدء بمسار جديد يبدأ بمحاربة الفساد، وبتعاون الجميع على إخراج البلد من انهيار قريب، ويتحرك ليعيد حالة الثقة بين الشعب وقياداته ويخرجنا من وضعية التربص المتبادل بين القوى السياسية والطوائف والمذاهب التي تهدد السلم الأهلي، إلى استعادة الثقة والطمأنينة في ما بينها، وإلا فنحن نخشى ألا يكون الفرق كبيرا بين ولادة الحكومة وعدمها، لجهة النهوض بالبلد، وإخراجه من أزماته الكبيرة بدءا من وضعه الاقتصادي الخطير، وتصليب موقفه من التهديدات والعدوانية الإسرائيلية، وتحصين مناعته من ارتداد أزمات المنطقة المتفاعلة على أوضاعنا الداخلية، إضافة إلى ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مشاريع للتصفية".

وأعلن انه "في هذا المجال، لا بد لمثل هذا اللقاء أن يكون بعيدا من لغة المجاملة والمداهنة التي تتقنها الجهات اللبنانية في خطابها السياسي، فتعيد النظر في الذهنية السائدة التي باتت تمثل البيئة المؤاتية لولادة المشكلات والأزمات، والتفكير بعقلانية في اختيار الأسلوب الأفضل في التعامل مع القضايا الخلافية الشائكة في ما يتعلق بالنزوح السوري أو العلاقة مع سورية، أو أسلوب مواجهة الخطر الصهيوني، ومعالجة هواجس الطوائف والمذاهب والقوى السياسية من بعضها بعضا، للوصول إلى صيغة واضحة وشفافة، لإدارة الحكم والعلاقات بين القوى السياسية ليس فيها مستأثر ولا مستأثَر به، ولا غالب أو مغلوب، وهو ما لا يمكن أن ننجح في الوصول إليها إلا بصفاء النوايا وتوافر الرغبة والإرادة لبناء دولة تتطلع إلى أن تكون وحدها هي الضامنة لحقوق الطوائف والمواطنين".

وأعلن اللقاء انه "يقدر خطوة دولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم ملتقى الحوار العالمي بين الأديان، والذي نريد منه وخصوصا لقاء شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان أن يساهم في شكل أساسي بتعزيز مناخ الحوار والوحدة والسلام بين الأديان والشعوب".