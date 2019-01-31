سابقة بلبنان.. وزير الداخلية امرأة‎

بيروت/ إدوار حداد/ الخليج 365تضمنت تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة، 4 نساء، بينهن وزيرة الداخلية، في سابقة تعد الأولى من نوعها بالنسبة لبلد لم يتجاوز فيه تمثيل المرأة في حكوماتها السابقة 2.كما لم يحصل أبدا أن تقلدت امرأة مهام وزارة سيادية.وفي وقت سابق من مساء الخميس، أعلن الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، فؤاد فليفل، عن التشكيلة الحكومية الجديدة، برئاسة رئيس تيار "المستقبل"، سعد الحريري.وتضم التشكيلة الجديدة التي تأتي بعد تعثر استمر نحو 8 أشهر؛ 30 وزيرًا، بينهم 4 نساء، يمثلون كافة القوى السياسية في البلاد.وتقلدت "ريا حفار الحسن"، حقيبة الداخلية، في سابقة تعد الأولى من نوعها بالبلاد.والحسن؛ شخصية سُنية، تولت حقيبة وزارة المال 2009، في حكومة الحريري السابقة.

كما جرى تعيين فيوليت خيرالله الصفدي، وزيرة لشؤون المرأة، وهي زوجة النائب السني السابق محمد الصفدي.

فيما تم تعيين الإعلامية مي شدياق، وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية، في إطار حصة حزب "القوات اللبنانية" المسيحي.

أما ندى البستاني خوري، فتقلدت مهام وزيرة للطاقة، من حصة "التيار الوطني الحر" المسيحي.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة، بعد أزمة شابت تأليفها، منذ 23 مايو/ أيار 2018، وسط تبادل للاتهامات بين القوى السياسية بالمسؤولية عن عرقلة تشكيلها.