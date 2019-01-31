شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من تكدس المسافرين بـ «منفذ الرقعي».. و«الجمارك» تتفاعل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شكا العديد من المواطنين، اليوم الخميس، من تكدس المسافرين في منفذ الرقعي الحدودي بمنطقة حفر الباطن.
وتفاعلت الجمارك، مع شكاوى مواطنين، وردت في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلة: “نعتذر لانزعاجكم ونؤكد اهتمامنا بملاحظاتكم”.
وتابعت الجمارك في ردها على شكاوى المواطنين “نحيطكم بأننا نعمل على تطوير المنفذ من ناحية الاستيعابية والكادر البشري لضمان عدم تكرار أي صعوبات تواجهكم مستقبلاً”.
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