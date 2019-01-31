الحريري: زمن علاج أزمات لبنان بـ"المسكّنات" انتهى

بيروت/ إدوار حداد/ الخليج 365



قال رئيس الوزراء اللبناني ​سعد الحريري، الخميس، إنّ زمن علاج أزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية بـ"المسكّنات" قد انتهى.



جاء ذلك في تصريح صحفي من القصر الرئاسي في بعبدا، بالعاصمة بيروت، عقب الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، بعد 8 أشهر من تعثر تشكيلها، بسبب التجاذبات السياسية.

وأشار الحريري أن الجلسة الأولى للحكومة الجديدة ستعقد السبت، عند الساعة الحادية عشرة ظهرًا بالتوقيت المحلي (8:00 ت.غ).



وأضاف: "اليوم ينتهي الأسبوع الأول من الشهر التاسع لمساعي تشكيل الحكومة؛ المدة طالت جدًّا ولكن المهم أنّنا توصلنا إلى هذه الصيغة".

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وتابع أن ذلك التأخير ربما كان من الممكن تجاوزه، إلا أنه أكد العزم على العمل "بتعاون وتضامن" في إطار الحكومة الجديدة.

وشدد الحريري أن "التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة كبيرة، ولا تحتمل التأخير والمساومات".

وأضاف أن تلك التحديات لا يمكن حلها عبر التنظير، وإنما ببرامج واضحة، مشيرًا أن التمويل موجود وينتظر إصلاحات إدارية وقرارات بالتنفيذ.

وتقدم الحريري بالاعتذار إلى الشعب اللبناني عن التأخير في تشكيل الحكومة، وبالشكر لرئيس الجمهورية ​ميشال عون،​ على ثقته به.

كما شكر "القوات اللبنانية" ورئيسها سمير جعجع، إزاء "التعاون الكبير" في تشكيل الحكومة.