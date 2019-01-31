الخدمة_المدنية توضح: هذه الجهات مسؤولة عن #الإعلانات_الوظيفية

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد سلطان الظاهر المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، أن الخطة السنوية للإعلانات الوظيفية كانت إجراءً سابقاً خاصاً بوزارة الخدمة المدنية للإعلان عن الوظائف الحكومية قبل تمكين الجهات الحكومية من الإعلان عن وظائفها.

وقال في رد على أحد متابعيه عبر حسابه الرسمي على تويتر: “حالياً أصبحت الجهات الحكومية هي المخوَّلة بالإعلان عن وظائفها حسب احتياجها”.