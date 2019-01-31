شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: القوات الكردية تمنع إيصال مساعدات إلى بلدة هجين السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا أن القوات الكردية المدعومة من واشنطن منعت أمس الأربعاء، إيصال مساعدات إنسانية من الحكومة السورية إلى بلدة هجين بشرق الفرات.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية سيرجى سولوماتين قوله، إن السلطات السورية بالتنسيق مع الهلال الأحمر السورى نظمت إرسال مساعدات إنسانية إلى بلدة هجين.

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وأوضح رئيس المركز أن القافلة المكونة من 10 شاحنات محملة بعبوات مياه الشرب والأدوية ولوازم النظافة الشخصية وغيرها من السلع الأساسية، "أوقفت عند قرية الحسينية من قبل الوحدات الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية الموالية لأمريكا".

وأشار سولوماتين إلى أن المقاتلين الأكراد منعوا الشاحنات من المرور بحجة حظر صارم مفروض من قبل قيادة القوات الأمريكية، واضطرت القافلة إلى العودة أدراجها.

وأضاف المسؤول الروسى أن إفشال عملية كان هدفها تقديم مساعدات لمحتاجيها فى هجين جاء على الرغم من تلقى الهلال الأحمر السورى صلاحيات من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإيصال شحنات إنسانية فى كافة الأراضى السورية بحرية وبلا عوائق.