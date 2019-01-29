شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات فى انفجار عبوة ناسفة بالمخا باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات إثر انفجار عبوة ناسفة في المخا غرب محافظة تعز باليمن.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء أمس الإثنين عن مصادر محلية يمنية قولها إن الإنفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعت بالقرب من سوق شعبي بوسط مدينة المخا.

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه ميليشيات الحوثي الانقلابية في ارتكاب جرائم بحق الشعب اليمني ، فيما تسعى الحكومة الشرعية الى إنهاء الأزمة والالتزام باتفاق السويد، الذي أبرم برعاية الأمم المتحدة.