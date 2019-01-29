شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات فى انفجار عبوة ناسفة بالمخا باليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات إثر انفجار عبوة ناسفة في المخا غرب محافظة تعز باليمن.
ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء أمس الإثنين عن مصادر محلية يمنية قولها إن الإنفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعت بالقرب من سوق شعبي بوسط مدينة المخا.
يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه ميليشيات الحوثي الانقلابية في ارتكاب جرائم بحق الشعب اليمني ، فيما تسعى الحكومة الشرعية الى إنهاء الأزمة والالتزام باتفاق السويد، الذي أبرم برعاية الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات فى انفجار عبوة ناسفة بالمخا باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.