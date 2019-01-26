استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رفح

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أرشيفية

استشهد شاب فلسطيني يدعى إيهاب عطا الله حسين عابد، في الخامسة والعشرين من عمره، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح، عصر اليوم الجمعة، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 22 مواطنا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ44 لمسيرات العودة وكسر الحصار، شرق قطاع غزة. وأوضحت الوزارة، أن من بين الإصابات 14 طفلًا بإصابات مختلفة، إضافة إلى استهداف سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة بقنابل الغاز.

وشارك الفلسطينيون اليوم الجمعة في مسيرات العودة الـ44 وسط تعزيزات الاحتلال وجوده العسكري على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة. يأتي ذلك بعد رفض حركة حماس للدفعة الثالثة من المنحة القطرية، التي تبلغ قيمتها 15 مليون دولار. وقالت الحركة إن غزة لن تكون جزءا من الابتزاز أو مسرحا للمهرجانات الانتخابية الإسرائيلية. ودعت

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