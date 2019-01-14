بث حي HD .. مشاهدة مباراة الأمارات وتايلاند بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة الأمارات وتايلاند يلا شوت لايف | بي ان

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ننقل لمتابعينا وعشاق كرة القدم في جميع انحاء العالم اليوم الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر يناير لعام 2019 ميلاديا مباراة على صفيح ساخنبين المنتخب الاماراتي امام نظيره منتخب تايلاند في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية في اللقاء الذي يجمع بينهما في بطولة كأس الأمم الأسيوية 2019 والتي تقام في دولة الامارات، اليوم الاثنين 14-1-2019 في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أسيا 2019.

ويتزين ملعب استاد هزاع بن زايد في الامارات اليوم الاثنين لاستضافة الموقعة المثيرة في البطولة الاسيوية 2019 بين الامارات امام نظيره تايلاند في مباراة سهلة نسبيا على الامارات، حيث ان قرعة دور المجموعات في البطولة الاسيوية، اوقعت المنتخب الإماراتي صاحب الضيافة، في مجموعة واحدة مع كل من منتخبات تايلاند والهند والبحرين، ، مشاهدة مباراة الامارات وتايلاند بث مباشر اليوم الاثنين 14-1-2019 في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أسيا 2019.

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صاحب الارض والجمهور والمستضيف للبطولة القارية يدخل مباراة اليوم امام منتخب الهند بعد التعادل في الجولة الاولى مع منتخب البحرين بهدف لكل فريق ثم الفوز على الهند بهدفين نظيفين في الجولة الثانية ليحتل الصدارة برصيد اربع نقاط بفارق نقطة عن كل من الثاني والثالث الهند ثم تايلاند وسيحتاج منتخب الامارات للتعادل من اجل التاهل الى الدور الثاني للبطولة والمنافسة على اللقب القاري مستغلا عاملي الارض والجمهور حيث تقام البطولة على اراضيه، شاهد مباراة الامارات وتايلاند اليوم الاثنين 14-1-2019 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أسيا 2019 .

منتخب تايلاند يسعى في مباراة اليوم لمباغتة نظيره منتخب الامارات وتحقيق الفوز عليه وحصد ثلاث نقاط ستكون غالية في مشواره بالبطولة القارية خاصة بعد الخسارة في الجولة الاولى من الهند 1-4 ثم الفوز في الجولة الثانية على البحرين 1-0 ليحتل المركز الثالث بثلاث نقاط، ويسعى للفوز لضمان التاهل رسميا.

وسيتم نقل مباراة اليوم بين الامارات وتايلاند في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، في بث حي عبر قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR .