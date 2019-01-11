شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة فلسطين واستراليا بث مباشر كاس اسيا والان مع التفاصيل

فلسطين واستراليايبحث منتخب فلسطين عن تحقيق مفاجأة جديدة في النسخة الـ 17 من بطولة كأس الأمم الأسيوية المقامة حالياً في دولة الإمارات عندما يواجه أستراليا في الواحدة ظهر اليوم، الجمعة، بملعب "مكتوم بن راشد"، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبي الاردن وسوريا.

وحصد منتخب فلسطين النقطة الاولى في تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم الأسيوية بتعادله سلبياً مع سوريا في الجولة الاولى، بينما تذوق منتخب أستراليا "حامل اللقب" مرارة الهزيمة أمام الأردن بهدف دون مقابل.

موعد مباراة فلسطين واستراليا والقنوات الناقلة:-

البطولة : كأس آسيا 2019 (دور المجموعات - الجولة الثانية).

القنوات الناقلة : بي إن ماكس HD1 + HD2 .

الملعب : استاد مكتوم بن راشد .

المعلق : يوسف سيف .

موعد المباراة :

2:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

1:00 مساءاً بتوقيت مصر .

1:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

1:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

1:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

1:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

2:00 مساءاً بتوقيت العراق .

1:00 مساءاً بتوقيت السودان .

2:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

1:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

12:00 ظهراً بتوقيت تونس .

12:00 ظهراً بتوقيت الجزائر .

12:00 ظهراً بتوقيت المغرب .

3:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

2:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

3:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

2:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

2:00 مساءاً بتوقيت قطر.

11:00 صباحاً بتوقيت موريتانيا.

2:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

11:00 صباحاً بتوقيت غرينتش GMT .

Advertisements

ويفتقد منتخب فلسطين في مباراة اليوم لجهود لاعبه محمد صالح بسبب الايقاف بعدما تلقى البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام سوريا نظراً لحصوله على "إنذارين"، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة توم روجيتش مع أستراليا بسبب معاناته من إصابة في اليد تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الأردن.

ويسعى منتخب فلسطين للخروج من مباراة اليوم بنتيجة ايجابية لكي يحافظ على آماله في التأهل لدور الـ 16 من منافسات البطولة، في حين يسعى منتخب أستراليا للدفاع عن سمعته وذلك بتحقيق الفوز قبل مواجهة سوريا في الجولة الثالثة والأخيرة.

ويشارك فى النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا 24 منتخباً، للمرة الأولى فى التاريخ، يتم تقسيمها إلى 6 مجموعات تضم كل واحدة أربعة منتخبات، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الـ16، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تنال المركز الثالث، وتشهد البطولة إقامة 51 مباراة تقام على ثمانية ملاعب فى أربع مدن هى، أبوظبى والعين ودبى والشارقة، وتستمر على مدار 28 يوماً.