شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة احتجاجية للسودانيين أمام مقر الجزيرة بلندن والان مع التفاصيل

نظم تحالف القوى السياسية السودانية ببريطانيا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والناشطين والناشطات وتجمعات المهنيين وقفة احتجاج صلبة تداعى لها السودانيون والسودانيات من كل حدب وصوب، وذلك أمام مبنى قناة الجزيرة بلندن من الساعة الثانية عشرة وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً وأمام سفارة النظام بلندن من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة الرابعة عصراً.

وجاءت هذه الوقفة لشجب ممارسات قناة الجزيرة وخطها الإعلامي الداعم لعصابة الفساد والاستبداد الجاثمة على صدور أبناء وبنات الشعب السوداني الباسل منذ أكثر من ثلاثة عقود.

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واستنكر المتظاهرون محاولات قناة الجزيرة لتشويه صورة الثوار السودانيين ووصفهم زوراً باللصوص والمخربين، وهو ما سيظل وصمة عار على جبينها على مدى التاريخ ويقدح في مصداقيتها كوسيلة إعلام محايدة، إضافة إلى أنه عمل مهين للشعب السوداني لا يمكن السكوت عليه.

وقد ندد المتظاهرون بممارسات قناة الجزيرة المشينة ووصفها للمتظاهرين السودانيين بما سبق ذكره من صفات ذميمة. وبالنسبة لنظام الإنقاذ برئاسة عمر البشير، فقد هتف المتظاهرون ضد انتهاكاته لحقوق الإنسان وقتله المدنيين العزّل وتعذيبه المعتقلين واستمراره في استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين.

كما طالب المتظاهرون المجتمع الدولي بوقف مساعدات قطر للنظام السوداني الذي يستغل هذه المساعدات في قتل شعبه، وطالبته بالتدخل لوقف ازهاق أرواح الأبرياء وسفك الدماء الذي تمارسه مليشيات نظام الإنقاذ القمعية وقناصيها بحق المتظاهرين لمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج والتعبير عن أرائهم، كما طالبوا باطلاق سراح المعتقلين الشرفاء فوراً وتقديم الجناة للمحاكمات. ".