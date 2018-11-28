شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يفتح المنطقة الخضراء ببغداد أمام حركة السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت قوات الأمن العراقية، اليوم الأربعاء، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد أمام حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى لوكالة أنباء الإعلام العراقى "واع" إن القوات الأمنية فتحت المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد أمام حركة السيارات، من جهة شارع أبو نؤاس.

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وكانت مديرية المرور العامة العراقية، قد أعلنت الأحد الماضي، تأجيل افتتاح المنطقة الخضراء إلى اليومين المقبلين، بعد إخبار الأجهزة الأمنية بذلك، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ودعا رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدي، أمام البرلمان، الشهر الماضي، إلى فتح المنطقة، مشدداً على ضرورة تنفيذ هذا الإجراء لكسر الحواجز بين المواطنين.