انت الان تتابع تفاصيل خبر مجتهد: بن سلمان طلب إحضار أصابع خاشقجي ليشفي غليله والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 25 نوفنبر 2018 05:56 مساءً - قال المغرد السعودي الشهير "مجتهد" لـ"الخليج 365" إن ولي العهد محمد بن سلمان، "طلب من فريق اغتيال جمال خاشقجي إحضار أصابعه ليشفي غليله".

وأضاف مجتهد أن فريق الاغتيال حمل أصابع اليد التي كان يكتب بها خاشقجي مقالاته إلى الرياض، بناءً على رغبة محمد بن سلمان، مؤكداً أنه كان يتابع بدقّة كل تفاصيل عملية الاغتيال قبل وأثناء وبعد التنفيذ.

وكشف عن أن أعضاء فريق الاغتيال حصلوا على مبالغ مالية تتراوح بين مليوني ريال و5 ملايين ريال بعد تنفيذ الجريمة، وتحديداً قبل انكشاف فضيحة قتل خاشقجي.

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وأثارت جريمة قتل خاشقجي الرأي العام العالمي، وأحدثت ضجة واسعة، وضعت السعودية تحت ضغوط كبيرة وسط تشكيك في روايتها للجريمة.

وكانت مصادر تركية موثوقة، تحدّثت سابقاً لـ"الخليج 365"، أكدت أن فريق الاغتيال نقل رأس خاشقجي إلى الرياض بعد تنفيذ الجريمة في القنصلية.

ونقلت تقارير صحافية عن وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه)، أنها خلصت في تقييم لها إلى أن بن سلمان هو من أمر بعملية القتل.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد، الثلاثاء الماضي، التزام بلاده بعلاقاتها مع السعودية، حتى مع اعترافه بأن بن سلمان ربما كان وراء الجريمة.