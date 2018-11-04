وأصدرت النيابة العامة في السعودية قرارا بمعاقبة صاحب العمل (الكفيل)، الذي يحتجز جواز سفر العامل، بالسجن 15 سنة وغرامة بمليون ريال.
وأكدت النيابة العامة، أن ذلك يعد من جرائم الاتجار بالأشخاص ويعاقب مرتكبيها.
وقالت النيابة السعودية في تغريدة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن: "احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل بقصد إجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو الاستغلال أو التهديد بذلك، تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص وعقوبتها السجن خمس عشرة سنة، وغرامة مليون ريال".
وأوضحت النيابة أن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، هو استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة السعودية تحذر: حجز جواز سفر العامل جريمة إتجار بالبشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.