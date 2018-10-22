- 1/2
- 2/2
وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فقد "أحبطت الجهات المختصة اليوم محاولة تهريب قطع أثرية سرقها إرهابيون من تنظيم "داعش" في وقت سابق من مدينة تدمر الأثرية بريف حمص الشرقي".
© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation
ولفتت إلى أنه تم العثور أيضا على بعض القطع المزيفة بحرفية عالية بغية التمويه بها واستخدامها في تسهيل عملية تهريب الآثار إلى الخارج.
وأوضحت "سانا" أن الجهات المختصة قامت بوضع يدها على الآثار والتواصل مع دائرة آثار حمص ليصار إلى تسليمها الآثار المضبوطة لإجراء الكشف عليها وإعادتها إلى مكانها في المدينة الأثرية.
وخلال فترة انتشاره في مدينة تدمر خلال السنوات الماضية عمد تنظيم "داعش" إلى تدمير العديد من المعالم الأثرية للمدينة ولا سيما قوس النصر والمدافن البرجية ومعبد بعل شمين إضافة إلى قيامه بسرقة العديد من القطع الأثرية وتهريبها خارج البلاد بالتعاون مع سماسرة أتراك للاستفادة من ثمنها في تمويل أعماله الإرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر سرقها "داعش" من تدمر... الأمن السوري يحبط محاولة تهريب آثار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.