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أمر ملكي سعودي بشأن اختفاء جمال خاشقجي

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- صورة أرشيفية دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم - صورة أرشيفية

أمر العاهل السعودي الملك سلمان النائب العام بفتح تحقيق داخلي في قضية اختفاء الصحفي البارز جمال في حين تشكل فريق تركي سعودي مشترك لتفتيش القنصلية في إسطنبول حيث شوهد لآخر مرة يوم الثاني من أكتوبر، بحسب وكالة أنباء رويترز.

وقال مصدر دبلوماسي تركي إن المحققين سيفتشون القنصلية السعودية في إسطنبول بعد ظهر يوم الاثنين بعد تعطيلات الأسبوع الماضي عندما اتفق البلدان على العمل معا للوقوف على حقيقة ما حدث لخاشقجي الناقد لسياسات المملكة.

وقال مسؤول سعودي، غير مصرح له بالحديث علنا، لرويترز «أمر الملك النائب العام بفتح تحقيق داخلي في مسألة خاشقجي بناء على المعلومات من الفريق المشترك في اسطنبول».

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فيديو من AFP

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ورد المصدر على سؤال عن متى يمكن أن يصدر النائب العام بيانا عن التحقيق قائلا إنه تلقى أوامر بالعمل بسرعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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