دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مراجعة للهاتف المحمول Samsung Galaxy Note 9 ظهر على التقنية بلا حدود.

في هذه المراجعة سوف نتحدث عن هاتف Samsung Galaxy Note 9 و هو متوفر في السوق السعودي بسعر 3499 أو 4499 ريال سعودي لنسخة 6 جيجابايت للذاكرة العشوائية و 128 جيجابات لسعة التخزين أو لنسخة 8 جيجابايت للذاكرة العشوائية مع 512 جيجابايت لسعة التخزين. كما أن الهاتف يدعم شريحتين اتصال مع خيار استبدال الشريحة الثانية ببطاقة microSD لزيادة سعة التخزين حتى 512 جيجابايت.

التصميم

و يأتي هاتف Note 9 بأبعاد 161.9 × 76.4 × 8.8 ملم و بوزن يبلغ 201 جرام حيث تم زيادة سمك الهاتف مقارنة بالنسخة السابقة Note 8 و ذلك بسبب زيادة حجم البطارية كما سوف تلاحظ أنه تم زيادة عرض الشاشة أيضا.

و سوف يحتوي الهاتف على طبقة حماية Gorilla Glass من الجيل الخامس في الجهة الأمامية و الخلفية للهاتف لذلك ينصح باستخدام غطاء لحماية الهاتف بالإضافة إلى ذلك يأتي الهاتف بإطار من الألومنيوم.

كما يحتوي الهاتف على منفذ 3.5 ملم حيث يتوفر مع الهاتف سماعات AKG و التي تتميز بأداء ممتاز. و الجدير بالذكر أن الهاتف يأتي بنفس مفهوم تصميم Note 8 و لكن تم تعديل مكان البصمة أيضا أصبح إطار الشاشة الموجود بالأسفل بمساحة أقل. أيضا سوف يأتي الهاتف بسماعتين مع دعم للـ AKG و ميزة Dolby.

الشاشة

و تأتي شاشة الهاتف من نوع Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة و بنظام عرض 18.5:9 و بدقة Quad HD و ميزة HDR10 مع كثافة بكسلات تبلغ 516 لكل بوصة.

و سوف تمنحك الشاشة تجربة رائعة جدا من ناحية الوسائط و الاعمال خاصة مع الصوت و الذي تحسن بشكل كبير مقارنة بالـ Note 8.

البرمجيات

يعمل الهاتف بواسطة نظام التشغيل Android 8.1. و يحتوي الهاتف على زر مخصص للمساعد Bixby و الذي تم تحسنه و لكنه مازال نسخة تجريبية و للأسف ما زال لا يدعم اللغة العربية كما أن الزر المخصص Bixby غير قابل للبرمجة.

و الجدير بالذكر لا يمكن أيضا استخدام برامج الطرف الثالث و ذلك بسبب أن سامسونج تحجب هذه البرامج عند القيام بالتحديثات.

عمر البطارية

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و يأتى الهاتف ببطارية غير قابلة للإزالة بسعة 4000 ملي أمبير. و بالنسبة لأداء البطارية مع الاستخدام المكثف سوف تمنحك البطارية عمر بطارية قدره 6 ساعات و ذلك من خلال اسخدام برامج اختبارات ثقيلة جدا. فما بالك مع الاسخدام العادي أو المتوسط لذلك بهذة النتائج يمكن القول أن الهاتف سوف يصمد معك إلى نهاية اليوم بدون أي مشاكل.

و الجدير بالذكر أن الهاتف سوف يدعم تقنية الشحن السريع و ذلك من خلال الشاحن المرفق لنسخة Exynos تحديدا و الذي يبلغ معدل استهلاكه ما بين 13 إلى 14.5 واط و الذي قدم تجربة شحن سريعة و لكن ليس بمستوى ما يقدمه المنافسين مثل شركة هواوي أو أوبو.

الأداء

و بالنسبة لأداء الهاتف لنسخة الشرق الأوسط و التي تعمل بمعالج Exynos 9810 و هو معالج 8 النواة و مع خيار الـ 8 جيجابايت للذاكرة العشوائية و 512 جيجابايت لسعة التخزين بالإضافة إلى معالج رسوميات Mali-G72 MP18 كان أداء الهاتف ممتاز مع البرامج الثقيلة و الألعاب التي تتطلب رسوميات ثقيلة أيضا.

و من خلال استخدام الهاتف بشكل متواصل لمدة 30 دقيقة سوف تلاحظ وجود حرارة و لكنها ليست مزعجة.

الملحقات

و الجدير بالذكر أن هذا الهاتف قادر على انتقال من فئة الوسائط إلى فئة الاعمال و ذلك من من خلال وصلة واحدة لمنصة الـ DeX و من خلال محول و الذي يوفر لك منفذ HDMI و أخر للوحة المفاتيح بالإضافة إلى أنها توفر منافذ إضافية و بمجرد إجراء هذه التوصلات بالحاسب يتحول الهاتف إلى منطقة للفارة. و بهذه الميزة يجعل الهاتف بمثابة حاسب صغير متنقل.

كما أن القلم S Pen سوف يجعل الهاتف ضمن فئة الاعمال أيضا. و سوف تبلغ حساسية القلم 4096. كما أنك لن تواجه مشاكل في الاستجابة بالنسبة للقلم و سوف يقدم لك القلم خاصية مثل الترجمة و كما سوف يدعم الهاتف تقنية البلوتوث و التي سوف تمنحك التنقل بين الكاميرا الامامية و الخلفية و التقاط الصور و التنقل بينها. كما يمكنك التنقل بين الفديوهات و تشغيل و إيقاف الفيديو كل ذلك دون لمس الهاتف.

الكاميرا

و يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة كلاهما بدقة 12 ميجابيكسل و كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل و الجدير بالذكر أن كاميرات الهاتف تأتي بنفس مفهوم الكاميرات الموجودة في هاتف Galaxy S9 Plus و لكن الشيء الذي أضافته سامسونج هو إضافة خاصية seen optimizer و التي تعدل الصورة حسب الشيء الذي يتم تصويره سواء كان طعام أو شخص أو نبات.

أيضا تم إضافة إلى تطبيق الكاميرا خاصية flow detection و التي تنبهك بأن الصورة لن تكون جيدة بسبب وجود أهتزاز أو تنبهك إذا قمت بغلق عينك أثناء التصوير. و بشكل عام فإن نتائج الصور و الفديوهات جيدة و يمكن الاعتماد عليها.

هذا الموضوع مراجعة للهاتف المحمول Samsung Galaxy Note 9 ظهر على التقنية بلا حدود.