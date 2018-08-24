بـ 40 دولار في الساعة.. مطلوب وظيفة "مانح أحضان محترف"

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صنعاء - بواسطة أحمد ابو اليزيد - مع تزايد ضغوط الحياة والعمل، تزداد نسبة التوتر التي يتعرض لها الناس بشكل يومي، وبالتالي فإن حاجتهم لوسائل الاسترخاء كبيرة، الأمر الذي دفع شركة لتقديم خدمات "الأحضان"، والبحث عن "مانح أحضان محترف" براتب يصل إلى نحو 40 دولار في الساعة.

وأعلنت شركة خاصة بتنظيم فعاليات الشركات في بريطانيا، تدعى "Team Tactics"، أنها ستوفر فعاليات "الأحضان" للموظفين الذين يشعرون بتوتر، وأنها تبحث عن "مانح أحضان محترف".

وسيتم تنظيم هذه الجلسات في "خيمة الاسترخاء" التي تعتمد وسائل استرخاء مستمدة من الثقافة الهندية والمغربية، وفق ما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.

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وأوضحت الشركة أن "ورش العمل" هذه قد تستمر لمدة 8 ساعات يوميا، لمنح المشاركين أكبر قدر من الأحضان.

تجدر الإشارة إلى أن دراسات أكدت أن الحصول على "حضن" أو التواصل بين الأشخاص من خلال اللمس، يساعد الجسم على إفراز "هرمونات السعادة" السيروتونين والأوكسيتوسين، مما يؤثر على سلوك الأشخاص ومشاعرهم.