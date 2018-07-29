الان تتابع «الأسبرين» يقلل الإصابة بسرطان المبيض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أظهرت دراسة طبية أن تناول حبة من عقار «الأسبرين» كل يوم يقلل من خطر إصابة النساء بسرطان المبيض بنسبة 10%. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية عندما يتلقى مرضى السرطان هذا العقار مرتين في الأسبوع يتم تعزيز فرص بقائهم على قيد الحياة بنسبة 30% حسب دراسة أخرى. Advertisements والأسبرين هو دواء مضاد للالتهابات يساعد على تلف الحمض النووي الذي يسبب نمو الورم، وفقا لباحثين أمريكيين. وأضافت الدراسة أن الدواء يمنع أيضا الجلطات الدموية التي ارتبطت بنمو سرطان المبيض، ويساعد على انخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة. وحلل باحثون من المعهد الوطني للسرطان ومركز موفيت للسرطان ما مجموعه 758 – 829 امرأة من 13 دراسة، فيما حلل علماء من مركز جامعة هاواي للسرطان ما مجموعه 129 – 238 مشاركا، وذكرت النتائج أن النساء اللواتي يتناولن الأسبرين كل يوم أقل عرضة لتطوير الأورام التي تؤثر على سطح المبيض، وقد يكون هذا بسبب زيادة ارتباط هذه الأورام بالالتهاب.

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