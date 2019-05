اخبار الخليج

أكَّدت هيئة تنظيم الكهرباء، أمس الاثنين، على حقوق المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك، حتى في حالة عدم سداد الفواتير. وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “لا يحق فصل التيار الكهربائي؛ لعدم السداد خلال شهر رمضان المبارك”. The post #هيئة_تنظيم_الكهرباء: لا يجوز فصل التيار عن المستهلكين خلال #رمضان appeared first on صحيفة الخليج الإلكترونية....

