اخبار الخليج

قال متحدث باسم رئيس جنوب السودان إن حريق غابات أججته ريح عاصفة التهم أربع قرى في ولاية غرب بحر الغزال وأودى بحياة 33 شخصا. وأضاف المتحدث في بيان صدر في ساعة متأخرة أمس الاثنين أن 60 شخصا آخر في حالة حرجة بعد الحريق الذي نشب يوم الأحد وأن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى. The post وفاة 33شخصًا في حريق غابات...
الكلية التقنية بابها احد كليات المملكة بالتدريب الصيفي
يقام بالكلية التقنية بابها فصل صيفي للعام التدريبي الجاري 1439/1440هـ ، وذلك بموافقةمن معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور احمد بن فهد الفهيد لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي لاستثمار فترة الصيف والإسهام في تخريج المتوقع تخرجهم من المتدربين وإتاحة مقاعد بالكليات والفروع من اجل رفع الطاقة الاستيعابية ورفع نسبة القبول من خريجي الثانوية العامة، للفصل الأول من العام … إقرأ المزيد »...
تباين #أسعار_النفط وسط حرب التجارة وعقوبات #إيران وفنزويلا
تباينت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، تحت وطأة المخاوف من تصاعد النزاع التجاري الصيني الأمريكي بما قد يكبح الاقتصاد العالمي، في حين ساعدت العقوبات الأمريكية على مصدري الخام إيران وفنزويلا في إبقاء السوق في حالة توتر. وفي الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.12 دولار للبرميل، منخفضة 12 سنتا بما يعادل 0.2 … إقرأ المزيد »...
#دراسة تكشف السبب الرئيسي لزيادة الوزن في #رمضان
على الرغم من أن شهر رمضان، شهر صيام وتقليل وجبات الطعام إلى وجبتين فقط السحور والإفطار، إلا أن البعض يلاحظ زيادة وزنه في هذا الشهر. ويتعرض الكثيرون خلال شهر رمضان المبارك إلى زيادة الوزن بشكل مفاجئ نتيجة لزيادة تناول العصائر والحلويات والولائم. وكشفت دراسة عن مخاطر تناول السكر وبدائله المختلفة حتى وإن كان سكر “الفركتوز” … إقرأ المزيد »...
#قوات_الاحتلال تعتقل فلسطينيًا من الخليل
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مواطنًا فلسطينيًا من محافظة الخليل. وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل أن قوات الاحتلال داهمت مخيم الفوار جنوبا، واعتقلت علاء محمد هاشم الطيطي،فيما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وفتشت مركبات الأهالي ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في … إقرأ المزيد »...
دعوة إلى حشد دولي لوقف إطلاق النار في #ليبيا
أكد المؤتمر السنوي الثالث للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، ضرورة تعبئة المجتمع الدولي بشكل عاجل لإيصال رسائل موحدة وقوية فيما يتعلق بالأزمة في ليبيا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ووضع حد للتدخل الخارجي وحماية المدنيين والمهاجرين واللاجئين، والبنية التحتية الحيوية، وكذلك العودة إلى … إقرأ المزيد »...
#الأرصاد تنبه من تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على #مكة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهاً عن تكون سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على محافظات: الطائف، وميسان، وتربة، ورنية، والخرمة، والمويه، وبني سعد، وظلم، والأجزاء المجاورة. وأشارت الهيئة، إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 10 من صباح الثلاثاء وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة مساءً. بدورها دعت … إقرأ المزيد »...
#العدل تدعو 165 مرشحًا ومرشحة لوظائفها للاستعلام عن النتائج
دعت وزارة العدل 165 مرشحاً من المتقدمين على وظائف رجالية ونسائية في 6 مجالات لديها على المرتبة الثامنة، للاستعلام عن نتجية المسابقة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية. وتتضمن المجالات الـ ال6 التي أعلنت عنها الوزارة: باحث تطوير موارد بشرية، باحث شرعي، باحث قانوني، باحث عمليات موارد بشرية، باحث قضايا، ومطور برامج أول. وأوضحت الوزارة أن طرح هذه … إقرأ المزيد »...
#هيئة_تنظيم_الكهرباء: لا يجوز فصل التيار عن المستهلكين خلال #رمضان
أكَّدت هيئة تنظيم الكهرباء، أمس الاثنين، على حقوق المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك، حتى في حالة عدم سداد الفواتير. وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “لا يحق فصل التيار الكهربائي؛ لعدم السداد خلال شهر رمضان المبارك”. The post #هيئة_تنظيم_الكهرباء: لا يجوز فصل التيار عن المستهلكين خلال #رمضان appeared first on صحيفة الخليج الإلكترونية....
#الطيران_المدني تكشف حقوق المسافرين حال تأخر الرحلة
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، الأمور التي يحق للمسافر أن يطالب بها الناقل الجوي لتوفيرها في حال تأخر موعد إقلاع رحلته عن الوقت المحدد للمغادرة. وقالت الهيئة: إنه يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بمرطبات أو مشروبات بعد مضي ساعة واحدة من موعد الإقلاع الأصلي، وجبة ملائمة بعد مضي 3 ساعات من موعد الإقلاع الأصلي، سكن … إقرأ المزيد »...
#قوات_الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين من محافظة قلقيلية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ،خمسة شبان فلسطينيين من بلدة عزون شرق محافظة قلقيلية. وذكرت مصادر محلية في قلقيلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد منير مشعل ، والأسرى المحررين عدي سمير أبو هنية، وجعفر عبد الكريم سليم، ومحمد نضال مشعل، ولؤي أنور مشعل، بالقرب من جسر بلدة الزاوية في سلفيت. The post #قوات_الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين من محافظة قلقيلية appeared...
#هدف يدعو أصحاب الأعمال والمنشآت إلى إعلان الفرص الوظيفية في #طاقات
دعا صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أصحاب الأعمال والمنشآت إلى إعلان وطرح الفرص الوظيفية في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، وكذلك الاستفادة من خدمات البوابة في مسارات دعم التأهيل والتدريب وتمكين القوى البشرية في سوق العمل. وتتيح بوابة “طاقات” بحلتها الجديدة، لأصحاب الأعمال سهولة البحث عن الكفاءات الوطنية المؤهلة لتحقيق أهداف منشآتهم، واختيار الكفاءات الوطنية المناسبة … إقرأ المزيد »...
6 خدمات مهمة لإنجاز الأعمال التجارية إلكترونيًا.. خلال #رمضان
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، أنه يمكن للعملاء إنجاز الأعمال إلكترونياً على مدار الساعة، خلال شهر رمضان المبارك، من خلال قنوات الاتصال التي توفرها الوزارة. ونشرت وزارة التجارة، عبر حسابها في “تويتر”، الخدمات التي يمكن تقديمها خلال رمضان وهي حجز اسم تجاري، تقديم بلاغ، أو إصدار شهادة منشأ وإصدار تراخيص تخفيضات، وعقود التأسيس للشركات، واستخراج وتجديد … إقرأ المزيد »...
رسالة مهمة من #الأمن_العام لـ”ضيوف الرحمن”
وجه الأمن العام رسالة مهمة لضيوف الرحمن عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، قال خلالها: “ضيف الرحمن.. سلامتك مسؤوليتنا فاحرص على اتباع التعليمات”. ووجه الأمن العام، ضيوف الرحمن، إلى عدم افتراش ساحات وممرات المسجد الحرام، قائلاً: “إن ساحات وممرات المسجد الحرام ليست مكاناً للافتراش”، مضيفاً: “لا تكن سبباً في مضايقة معتمر آخر”. وأشار إلى أن المسجد الحرام يشهد … إقرأ المزيد »...
#ساما: هذه مواعيد عمل #البنوك خلال رمضان و”إجازة العيدين”
حددت مؤسسة النقد العربي “ساما” أوقات عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة الرابعة عصراً. وأضافت المؤسسة أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ بنهاية عمل يوم الخميس 25 رمضان الموافق 30 مايو 2019، وتستأنف البنوك عملها يوم الأحد 6 شوال الموافق 9 يونيو 2019. وبحسب تعميم “ساما” تبدأ إجازة عيد … إقرأ المزيد »...
القيادة تعزي الرئيس الروسي في ضحايا حادثة طائرة الركاب
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إثر حادثة طائرة الركاب الروسية وما نتج عن ذلك من ضحايا. وقال الملك المفدى: “بلغنا نبأ الحادثة التي تعرضت لها طائرة الركاب الروسية، وما نتج عن ذلك من ضحايا، ونحن إذ نشارك فخامتكم وشعب روسيا … إقرأ المزيد »...
#الدفاع_المدني ينشر فيديو تحذيري لربات البيوت في #رمضان
نشرت حسابات تهتم بالأمن والسلامة على موقع “تويتر” مقطعاً مصوراً لأحد رجال الدفاع المدني وهو يشرح طريقة إخماد الحرائق التي يتسبب بها الزيت. وأظهر الفيديو رجل الدفاع المدني وهو يحاول إخماد حريق في “حلّة” بسبب الزيت إلا أنه لم ينجح، مبيناً أن الطريقة الصحيحة هي أن يتم تمرير جسم يمنع الأكسجين على “”الحلة” بشكل أفقي. … إقرأ المزيد »...
تخصيص مسار إلكتروني للقطريين الراغبين في أداء #العمرة
أوضحت وزارة الحج والعمرة أن المملكة ترحب بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة بعد تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمعتمرين القطريين (هنا)، ويكون وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة. كما رحبت الوزارة، في بيان صحفي، بالمقيمين في قطر الراغبين في أداء مناسك … إقرأ المزيد »...
طيران الخليج تختار ميشلان موردًا حصريًا للإطارات وترسِّخ العلاقة الطويلة الأجل.
طيران الخليج تختار ميشلان موردًا حصريًا للإطارات وترسِّخ العلاقة الطويلة الأجل.
نصف المواطنين يجهلون إصابتهم بـ«القاتل الصامت».. كيف تحمي نفسك؟
متابعة الخليج 365 - الرياض: قال رئيس الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم الدكتور صالح الشرفا إن 50% من السعوديين لا يعرفون أنهم مصابون بضغط الدم «القاتل الصامت»، في ظل عدم وجود أي أعراض واضحة لديهم. وتوقع الشرفا أن تساهم حملة «اسمع كلامي وقِس ضغطك» التي انطلقت أخيراً بالسعودية في إنقاذ آلاف الأفراد. ولفت الشرفا إلى أن......