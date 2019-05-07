اخبار الخليج

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهاً عن تكون سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على محافظات: الطائف، وميسان، وتربة، ورنية، والخرمة، والمويه، وبني سعد، وظلم، والأجزاء المجاورة. وأشارت الهيئة، إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 10 من صباح الثلاثاء وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة مساءً. بدورها دعت … إقرأ المزيد »...

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