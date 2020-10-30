تردد قناة اون تايم سبورت التي تعرض مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش من الدوري المصري 31/10/2020

تردد قناة أون تايم سبورت 2020 قناة تستحق أن يثقال فيها كل ما هو فيها من مميزات كثيرة وخدمات للمشاهدين التي يستمتعون بها خلال الوقت الذي يقضونه أمام المشاهدة من بين برامج ومباريات متنوعة لكبار الفرق المصرية، خلال هذه الفترة تنقل شاشة قناة أون تايم سبورت عرض جميع مباريات الدوري المصري 2020 ولذلك نجد أن محبي الساحرة المستديرة يبحثون عن تردد القناة التي يمكن المشاهدة من خلالها من داخل منازلهم دون الحاجة للخروج إلى المقاهي في هذه الظروف الصعبة في ظل انتشار وباء كورونا المستجد ولذلك تحاول قناة أون تايم سبورت أن تضخ بداخلها إمكانيات كثيرة لتحسين أداء القناة لكي يكون عملية الضبط سهلة وبسيطة على الشخص دون أي معاناة، تتمتع القناة بشهرة واسع من بداية انطلاقها وسط القنوات الرياضية وتتمتع بالتقنية الحديثة والجودة المرتفعة hd وفق كل هذه المميزات لن ننسى أن نخبركم بأن ضبط القناة على الجهاز مجاناً دون أي مصاريف تابعوا معنا لمعرفة التردد الآن.

تردد قناة أون تايم سبورت

التردد: 10853. القمر الصناعي: نايل سات. معدل الترميز: 27500. Advertisements معدل التصحيح: 5/6. الاستقطاب: أفقي.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

بعد 24 من تاريخ اليوم تذاع مباراة الأهلي وطلائع الجيش السبت الموافق 31 من شهر أكتوبر الجاري 2020 من مباريات الدوري المصري الأسبوع 34 والتي تمتلك نقلها قناة أون تايم سبورت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية حيث تقام هذه المباراة على أرض ستاد جهاز الرياضة العسكري.

برامج قناة أون تايم بورت 2020