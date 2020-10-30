“بالخطوات”ضبط تردد قناة طيور بيبي الجديد على نايل سات

يمكنكم الآن استقبال إشارة بث قناة طيور بيبي التي يعشقها الأطفال في مقتبل أيام عمرهم من خلال تردد قناة طيور بيبي الجديد ، وباستقبال القناة بإمكانكم إسعاد أطفالكم بكل ما تقدمه من من كليبات رائعة تقدمها حصريا منذ انطلاق بثها عام 2008 وحتى الآن ، وبسبب حرص القناة على التطوير المستمر ورصد اهتمامات الطفل وتلبيتها بأبسط وأمتع الوسائل، أصبحت واحدة من أفضل وأجمل وأروع القنوات في عالم الأطفال فهي دائما تحرص على تقديم المتعة لكل الأطفال من خلال تقديمها لأروع الأغاني والكليبات التي تمتعهم وتحمل بين طياتها فوائد وأهداف كثيرة وتعلمهم الكثير من الآداب والعادات الاجتماعية الإيجابية، وتهذب سلوكهم كثيرا بما تنشره من معاني رائعة ، كل هذا جعلها من أبرز قنوات الأطفال على مستوى الوطن العربي بأكمله .
تردد قناة طيور بيبي الجديد
كما وعدنا حضراتكم، ننشر أحدث تردد لقناة طيور بيبي التي يحبها الأطفال كثيرا في جميع أنحاء الوطن العربي.
ولاستقبال القناة لابد من ضبط التردد كالتالي:
- التردد: 11393.
- معامل الترميز: 27500.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- اسم القناة على النايل سات.
استقبال أقوى إشارة
بعد ضبط التردد سيكون بإمكانكم ضم القناة لقائمة القنوات المفضل لديكم يعشق وإمتاع صغاركم بما تقدمه القناة من برامج منوعة منها الكليبات التي تفيد الأطفال وتحسن سلوكهم وتعلمهم الكثير من القيم مثل التعاون والروح الرياضية والكثير غيرهم .
ولضبط التردد واستقبال القناة، عليكم اتباع الخطوات الآتية:
- اختيار البرمجة باستخدام ريموت الريسيفر.
- تحديد خيار الضبط اليدوي من القائمة .
- اختيار القمر الذي سيتم البحث عن القناة فيه.
- إدخال تردد القناة المراد تنزيلها والمكون من 5 أرقام.
- إدخال رمز معامل التصحيح .
- تحديد نوع الاستقطاب سواء كان أفقياً أو رأسياً.
- الضغط على بحث
- حفظ النتائج.
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