تردد قناة طيور الجنة 2020 | شاهد أجمل أناشيد الأطفال بجودة عالية

تردد قناة طيور الجنة 2020..بعد أن ضربت الموجة الثانية من كورونا الدول العربية ، كان لازما على أولياء الأمور أن يفرضوا حظرا على أبنائهم الصغار من عدم الخروج من المنزل ولكن الصغار لا يستطيعون المكوث طويلا في المنزل دون الخروج إلى الشارع لأجل ذلك يبحث العديد من هؤلاء الآباء عن تردد قناة آمنة يستطيعون ترك أطفالهم أمامها دون خوف أوقلق عليهم ولم يجدوا غير تردد قناة طيور الجنة حيث أن القناة تعرض محتوى ترفيهي يناسب الأطفال من عمر سنتين وحتى ثماني سنوات كما تقدم بجانب المحتوى الترفيهي محتوى تعليمي يغرس في نفوس الأطفال القيم المثلى والأخلاق الحميدة.

تردد قناة طيور الجنة 2020

تتميز قنـاة طيـور الجنة التي بدأت أول بث فضائي لها في 2008 بأنها تعمل على غرس القيم والأخلاق في نفوس الأطفال التي يتابعون القناة مما يساعدهم على تعلم تلك العادات الحميدة، وذلك من خلال الأناشيد والأغاني الترفيهية والتي تبث على مدار أل 24 ساعة دون انقطاع أو تشويش وبجودة عالية مما جعل العديد من أطفال يتابعون القناة ويبحثون عن أناشيدها المتنوعة وظهر ذلك جليا بحجم مشاهدة أناشيد طيور الجنة على اليوتيوب والتي تعدت مليارات المشاهدات ، لذلك ينشر لكم موقع دليل الوطن أحدث ترددات طيور الجنة وتحديث شهر أكتوبر على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات وذلك في السطور التالية.

تـردد قــناة طيـور الجنة على العرب سات

التردد: 11393

ثم معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ثم الاستقطاب: عمودي

الجودة: SD

تـردد قــناة طيور الجنـة على النايل سات

التردد: 11310

ثم معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ثم الاستقطاب: عمودي

الجودة: SD

برامج طـيور الجـنة 2020

تتميز برامج قناة طيور الجنة بأنها تستطيع أن تصل للعديد من ملايين الأطفال وذلك من خلال انتقاء أجمل الكلمات والألحان التي يقدمها أفضل المنشدين في الوطن العربي سواء كانوا صغارا أو كانوا كبارا حيث استطاعت تلك البرامج التي تنتجها إدارة قناة طيور الجنة أن تجتذب قلوب العديد من الأطفال في العالم وذلك من خلال أجمل الكليبات والتي نذكر منها ما يلي: