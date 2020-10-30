تردد قناة كراميش للأطفال Kachaf على نايل وعرب سات|أروع الأناشيد والبرامج

تردد قناة كراميش للأطفال Kachaf : تعرف القناة نفسها على أنها قناة متخصصة في الإنشاد للأطفال، وانطلقت لأول مرة في 15 فبراير 2009 من الأردن بباقة من المنشدين المتميزين، واشتهرت ببرامجها ذات الطابع التربوي وكذلك تقديم أفلام الكرتون والبرامج الثقافية والإرشادية للحفاظ العادات الإجابية مثل النظافة وكذلك تقديم الدروس الدينية المبسطة للأطفال، فباتت أحد ابرز وافضل واشهر قنوات الأطفال التي يعشقها الصغار، وننشر الىن تردد تلك القناة وفق آخر تحديث وصل إلينا.

تردد قناة كراميش للأطفال

تعرض القناة للصغار المحتوى الذي يسليهم ويمتعهم سواء من الأناشيد أو البرامج الهادفة التي تحسن سلوكهم .

وقد انتشر اسم القناة بين الأطفال وفضلها الآباء لأولادهم من أنحاء الوطن العربي منذ بدايتها اعتبروها من افضل قنوات الأطفال.

ومن بين ما تميزت به القناة أنها حرصت على تحديث تردداتها باستمرار ليتمكن الصغار من مشاهدة القناة والاستفادة من محتواها والتسلية .

وفي الفقرة التالية سوف ننشر لحضراتكم أحدث الترددات لقناة كراميش على كافة الأقمار الصناعية المتاحة ، فتابعونا.

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احدث ترددات القناة

الآن، إليكم جميع ترددات قناة الكراميش على كافة الأقمار الصناعية وهي كالتالي:

تردد قناة الأطفال الإنشادية على القمر الصناعي العرب سات

التردد: 11315 .

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4 .

معدل الترميز: 27500 .

الجودة: SD اسم القناة على جهاز الاستقبال: قناة Kachaf

تردد القناة الجديد على القمر الصناعي النايل سات

التردد: 11310 .

معامل تصحيح الخطأ: 3\4 .

معدل الترميز: 27500 .

الجودة: SD.

اسم القناة على جهاز الاستقبال Kachaf

الاستقطاب: رأسي .

أخيرا، نشير إلى أ من اهم البرامج والأناشيد المصورة التي تعرضها القناة : كليب لينو كليب ، عشنا وشفنا ، كليب السنوية السادسة ، كليب ننوني كليب إزعاج 2 .

كذلك كليب واء واء شو بيبكي ، كليب وين راح ، كليب العلكة ، كليب سنابيني، كليب البكاية، كليب اتيكيت، كليب شهر الريان، كليب بابا طفران .