تردد قناة توم وجيري 2020 على كافة الأقمار لمتابعة Tom and Jerry بشكل متواصل

تربعت قناة توم وجيري 2020 على عرش قنوات الأطفال من المحيط إلى الخليج Tom and Jerry، بل أنها تخطت كل هذا بأكمله لتصبح في طليعة القنوات التي ينصح بها المربون والمعلمون في سنوات الطفل الأولى، وذلك لما تعرضه من الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي تحمل معاني تعلم الأطفال الكثير ، وتكسبهم مهارات جديدة وتنمي حبهم للتعلم بجانب تقديم المتعة وقضاء أوقات سعيدة بصحبة شاشتها الرائعة التي تعرض أحلى البرامج طوال اليوم بشكل متواصل ومجاني بدون اشتراكات، مع الحرص على تحسين البث باستمرار لتكون الصورة أوضح ما يمكن والصوت في أنقى درجاته.

Tom and Jerry

بعد انطلاقها بقليل، انفردت القناة بعرض أحدث مغامرات كارتون توم وجيري الشهير الذي يعشقه الجميع على مدار العقود الماضية.

كما تقدم محتواها المتنوع المتجدد ما بين الكليبات التعليمية التي تعلم من خلالها حروف اللغة الانجليزية وما يناسبها من كلمات وأيضا أحرف اللغة العربية وما يناسبها من كلمات .

كذلك يعتبر من بين افضل ما يميز القناة عرضها محتواها مجانا لأنها قناة مفتوحة وغير مشفرة.

تردد قناة توم وجيري 2020

توفر القناة الشهيرة ترددات حديثة وتجدد تردداتها كثيرا عبر كافة الأقمار الصناعية لكي يستطيع كل المشاهدين استقبال القناة على أجهزة الاستقبال المنزلية الخاصة بهم.

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تردد القناة الجديد على قمر النايل سات

التردد: 11354 .

الاستقطاب: عمودي .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

تردد الخاص بالقناة على العرب سات

التردد: 11354 .

الاستقطاب: عمودي .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

تردد الشامل لكافة الأقمار الصناعية

التردد: 11354 .

الاستقطاب: عمودي .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أخيرا، نوجه عناية حضراتكم غلى أن هذه الترددات هي أحدث ما وصلنا من إدارة القناة على وعد بتقديم كل جديد يتم الإعلان عنه ونشره في الحال.