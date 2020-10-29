تردد قناة طيور الجنة 2020 على نايل سات|محتوى رائع بعد التحديث الجديد

تردد قناة طيور الجنة 2020: تناول محرك البحث جوجل محاولات بحث عديدة حول آخر ما نشر عن تردد قناة طيور الجنة 2020 ،وهي من أحد اشهر و أهم قنوات الأطفال علي الساحة، فقد تم إطلاق القناة عام 2008 وترجع ملكيتها إلي خالد مقداد، والجدير بالذكر أن القناة منذ يومها الأول قد حازت علي حب الأطفال و الآباء ومع مرور الوقت قد كونت القناة قاعدة جماهيرية ضخمة و أصبحت أغانيها و أناشيدها تتردد في كل بيت عربي من الأطفال و الكبار و اكثر ما تميزت به القناة هو العبر و القصص و الدروس التي تعرضها لصغارنا من خلال أنشوداتها الجميلة الرنانة كما أنها تعرض البرامج الدينية و التعليمية و تربوية لأطفالنا تعلمهم فيها كل ما يخص أمور دينهم من أركان الإسلام و الصلاة و الصوم و الزكاة، كذلك تغرس في الطفل القيم السامية والصفات الحميدة مثل حب الخير للآخرين و مساعدة المحتاج و الرحمة و الصدق في القول والعمل و غيرها من الصفات التي تحرص القناة ان تنشئ الطفل عليها منذ نعومة أظافره.

تردد قناة طيور الجنة 2020

يعرض لكم موقعنا اليوم آخر تردد لقناة الأطفال الرائعة، والذي يمكنك من خلاله ضبط القناة علي جهاز الاستقبال الخاص بك بجودة صورة عالية و تقنية صوت رائعة.

وكما يمكن الاستمتاع بها على مدار الـ24 ساعة بدون توقف أو تشويش و مجانا بدون الحاجة إلي دفع رسوم اشتراك لأنها غير مشفرة.

ضبط التردد الجديد

القمر الصناعي:نايل سات.

التردد:11393 .

الاستقطاب:عمودي .

معدل الترميز:27500 .

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

بعد ذلك يستطيع الآباء ترك أبنائهم بصحبة القناة بالساعات بدون الخوف أو القلق .

فلا يمكن ان يشاهد الأبناء محتوي غير هادف أو غير لائق كما يحدث في بعض قنوات الأطفال الأخري.