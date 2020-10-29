تردد قناة أون تايم سبورت | موعد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس

تردد قناة أون تايم سبورت.. تنطلق اليوم أولى مباريات الجولة أل 34 والأخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2019 /2020 وذلك بمبارتين أحدهما سيلعب فريقا الاتحاد السكندري مع نظيره أسوان والمباراة الثانية سيلتقي فيها فريقا الإنتاج الحربي مع فريق مصر المقاصة وتعتبر جميع الجولة الأخيرة تحصيل حاصل واستعداد للموسم القادم حيث أن لقب البطولة قد حسمه فريق نادي القرن والذي يترأسه أسطور الأهلي ومصر النجم محمود الخطيب كما أن المراكز من الثاني للأخير قد حسمت وكذلك الفرق الهابطة وهي فرق أف سي مصر وطنطا وحرس الحدود.

تردد قناة أون تايم سبورت

يبحث الآن جميع متابعي الدوري المصري عن تـردد قناة أون تـايم سبـورت والتي ستذيع مبارتين اليوم في اختتام منفسات الدوري المصري الممتاز موسم 2019 / 2020 ليسدل الستار عن أطول موسم في تاريخ الكورة المصرية, حيث سيلتقي اليوم كلا من فريق أسوان والاتحاد السكندري في الساعة الخامسة ونصف على ستاد كلية الشرطة بالعباسية ملعب فريق جوهرة الصعيد والذي استطاع تثبيت أقدامه في الدوري والهروب من شبح الهبوط في آخر جولتين من النهاية كما يدخل الاتحاد المباراة بروح قتالية جديدة وذلك عقب تولي القيادة الفنية للفريق العميد حسام حسن والذي استطاع في أولى مبارياته في الإطاحة بذئاب الجبل فريق المقاولون من الدور ثمن النهائي من كأس مصر ليضرب موعدا معا الفائز من مباراة الأهلي أبوقير للأسمدة، لذلك ينشر لكم موقع دليل الوطن أجدد تردد لقـناة أون تـايم سبورت وذلك عبر التردد التالي:

تـردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي : نايل سات

ثم التردد : 10853

معدل الترميز : 27500

ثم معامل تصحيح الخطأ : 5/6

الاستقطاب : أفقي

ثم الجودة : SD-HD

تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي : نايل سات

ثم التردد : 10853

معدل الترميز : 27500

ثم معامل تصحيح الخطأ : 5/6

الاستقطاب : أفقي

ثم الجودة : SD-HD

موعد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس