ترددات طيور الجنة الجديدة على نايل وعرب سات|تابع Toyor Al Janah بلا توقف

يبحث الآباء الأمهات بشكل كبير عن سبب تغيير ترددات طيور الجنة الجديدة مؤخرا، وهو الأمر الذي يؤدي لانقطاع إشارة البث عن المتابعين الذين يتقبلون القناة على الترددات القديمة، ومن جهتها، أفادت إدارة القنوات أن السبب في التغيير هو أمور تقنية وكذلك لتحسين جودة البث وتقوية الإشارة والحصول على صورة ساطعة واضحة ورائعة وصوت نقي وجميل، وأمام كثرة البحث عن تحديث الترددات، ننشر الآن أحدث ما جاءنا من إدارة القناة على الأقمار الصناعية المتاحة مؤخرا، وكذلك أبرز مميزات Toyor Al Janah ، فكونوا معنا.
ترددات طيور الجنة الجديدة
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد: 11310
- معامل تصحيح الخطأ: 3\4
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي.
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11315
- معامل تصحيح الخطأ: 3\4
- معدل الترميز: 27500
- اسم القناة على جهاز الاستقبال: قناة طيور الجنة.
مميزات Toyor Al Janah
تتميز تلك القناة الرائعة بعشرات الأشياء عن منافسيها من قنوات الأطفال ، ومن أهمها ما سنتعرف عليه في السطور التالية ، كما يلي:
- تعرض برامجها بشكل حصري.
- كما أنها تقدم أقوى إشارة بث
- متاحة على مدار اليوم 24 ساعات دون توقف.
- مجانية بدون رسوم .
- مفتوحة دون تشفير.
- برامجها جذابة
- تجذب انتباه الطفل من خلال أغاني تمثيلية يؤديها مجموعة من الأطفال.
- تقدم محتواها الإعلامي بشكل عائلي.
- تظهر العلاقات بين الأطفال والآباء والأطفال وأصدقائهم.
- تنشر الوعي الثقافي وفق تقاليد وعادات المجتمع العربي .
- تهتم بتعليم الصغار تعاليم الدين الإسلامي.
البداية من الأردن
كذلك نذكر أن انطلاق قناة طيور الجنة الفضائية كان عام 2008 من عمان، الأردن.
كما أنها قناة مملوكة لخالد مقداد، وهو مؤسسها مديرها المسئول حتى الآن.
كذلك من المعروف أن قناة Toyor Al Janah أعلى نسبة مشاهدة عبر اليوتيوب لتميزها في تقديم برامجها وأغانيها للأطفال لا مثيل له.
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