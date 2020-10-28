تردد قناة الجديد اللبنانية الفضائية على نايل سات Al jadeed بأقوى إشارة “منوعات”

تردد قناة الجديد اللبنانية الفضائية
وأمام كثرة التساؤلات حول تردد قناة الجديد اللبنانية الفضائية، ورغبة الجمهور العربي في ضمها لأفضل القنوات ننقل لكم احدث تردداتها.
يمكنكم الآن ضبط أجهزة الاستقبال لديكم على التردد التالي:
- اسم القناة: الجديد اللبنانية الفضائية
- القمر الصناعي: نايل سات .
- التردد: 12130 .
- الاستقطاب: عمودي .
- معدل الترميز: 27500 .
- معدل تصحيح الخطأ: 5/6 .
محتوى رائع
بعد أن تلونت قناة الجديد اللبنانية الفضائية بكل ما هو جديد و مفيد، واستطاعت أن تدخل كل بيت لبناني وعربي.
وتمسكت بالحفاظ على روح الأصالة العربية مع التجديد و الإبداع والتألق المستمر.
ويظهر تنوعها الرائع في أنها تناقش جميع المجالات، بين رياضة و فن وموضة وأفلام ومسلسلات.
ومن أشهر برامج و مسلسلات القناه: مسلسل البحر الأسود برنامج أنا هيك برنامج بقعة ضوء مسلسل فضيلة خانم وبناتها الجزء الثاني
مهنية وشفافية
كذلك تعد المهنية، والشفافية، والسبق الإعلامي الفريد لها، من ألروع ما يميزها.
وتسعى القناة الفضائية إلى تعزيز دورها الريادي في لبنان واحتلال الأسواق المحلية والعالمية.
وهذه القناة بمثابة منبر إعلامي فريد من نوعه حريص على نشر قيمه ومبادئه وأهدافه في مختلف المجتمعات العربية والعالمية.
أخيرا، نتمنى لمتابعينا الاستفادة والاستمتاع بكل ما تعرضه القناة على شاشتها الرائعة، مع وعد بتقديم المزيد من الترددات لمختلف القنوات المتميزة؟
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