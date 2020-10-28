تردد قناة الجديد اللبنانية الفضائية على نايل سات Al jadeed بأقوى إشارة “منوعات”

احتلت القناة التي سنتحدث عنها اليوم المراكز الأولى في محركات البحث، إذ أصبح العثور على تردد قناة الجديد اللبنانية هدف لكثير من المهتمين بالمنوعات والأخبار ومشاهدة المسلسلات والبرامج الترفيهية وغير ذلك من المواد الإعلامية المميزة، ومنذ انطلاقها، تتزايد أعداد مشاهديها وتتسع شعبيتها وهي القناة الأولى في لبنان، وكذلك واحدة من أهم القنوات بالوطن العربي، ولم لا وهي تتمتع بتاريخ طويل عمره 22 عاماً من الخبرة والتميز الذي اكتسبته باهتمامها بقضايا الناس وتبنيها همومهم، ومشاكلهم.

تردد قناة الجديد اللبنانية الفضائية

وأمام كثرة التساؤلات حول تردد قناة الجديد اللبنانية الفضائية، ورغبة الجمهور العربي في ضمها لأفضل القنوات ننقل لكم احدث تردداتها.

يمكنكم الآن ضبط أجهزة الاستقبال لديكم على التردد التالي:

اسم القناة: الجديد اللبنانية الفضائية

القمر الصناعي: نايل سات .

التردد: 12130 .

الاستقطاب: عمودي .

معدل الترميز: 27500 .

معدل تصحيح الخطأ: 5/6 .

محتوى رائع

بعد أن تلونت قناة الجديد اللبنانية الفضائية بكل ما هو جديد و مفيد، واستطاعت أن تدخل كل بيت لبناني وعربي.

وتمسكت بالحفاظ على روح الأصالة العربية مع التجديد و الإبداع والتألق المستمر.

ويظهر تنوعها الرائع في أنها تناقش جميع المجالات، بين رياضة و فن وموضة وأفلام ومسلسلات.

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ومن أشهر برامج و مسلسلات القناه: مسلسل البحر الأسود برنامج أنا هيك برنامج بقعة ضوء مسلسل فضيلة خانم وبناتها الجزء الثاني