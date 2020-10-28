تردد قناة الفجر الجزائرية التي تعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 31 مترجمة باللغة العربية

تردد قناة الفجر الجزائرية، الفجر الجزائرية قناة لها تاريخ و يشهد لها جميع المتابعين ويعرفون جيداً مدى أهميتها ومصداقيتها في عرض المحتوى التي تقدمه للجمهورية المشاهد على مستوى الوطن العربي، حقق القناة نسبة مشاهدة عالية جداً ويتابعها أيضاً الملايين لأنهم يجدون فيها ما يبحثون عن تواجده في أي قناة، لن تتوقف قناة الفجر الجزائرية عن العمل طوال اليوم وتقوم بعمل تحديثات من كل حين إلى أخر من أجل تحسين الجودة والصوت والصورة التي يهتم بها المشاهدين، عرضت الفجر الجزائرية في نهاية العام الماضي نوفمبر 2019 مسلسل قيامة عثمان ونجحت في جذب الكثير إليها لأنها كانت ضمن القنوات التي تتمتع بحقوق العرض وبعد انتهاء الموسم الأول وعدت قناة الفجر الجزائرية متابعيها أن توفر لهم الموسم الثاني من المؤسس عثمان ونفذت تلك الوقت وتم انطلاق الموسم الثاني من 3 أسابيع ماضي وتستعد لكن تنقل الحلقة 31 من المسلسل ولذلك نوضح لكم التردد وموعد العرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة31.

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد:12034.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

في خانة معامل الاستقطاب: افقي.

موعد مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

بعد 24 ساعة فقط تقوم قناة الفجر الجزائرية بنقل الحلقة 31 من مسلسل قيامة عثمان الموسم الثاني أي الخميس من كل أسبوع في الساعة الثامنة مساءً حسب توقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية وتعرض الإعادة الجمعة في الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة ومدبلجة على موقع النور بعض العرض بساعة.