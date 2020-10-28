الآن، تحديث تردد قناة فوكس تي في التركية، عزيزي القارئ، إذا كنت من متابعي المسلسل التركي أنت اطرق بابي وتترقب موعد عرض الحلقة الـ16، أو كنت ممن تابعوا الإعلان التشويقي وملخص الحلقة وشاهدت كيف سيعثر سركان على إيدا في حفرة ضمن مكان التخييم ، وازدادت حيرتك بسبب معاملته الحانية لها، فأنت بالتأكيد تحتاج لمتابعة قراءة هذا المقال، إذ ننشر لك الآن تحديث تردد قناة قناة فوكس تي في الناقل الحصري لهذا العمل الذي لاقى نجاحا كبيرا في تركيا وسائر الدول التي تضم جمهورا للمسلسلات التركية، وتنفرد هذه القناة بعرض الحلقة الجديدة من المسلسل باللغة التركية بدون ترجمة يوم الأربعاء من كل أسبوع في الساعة الثامنة مساء من خلال ترددها الذي سننشره في الفقرة التالية. تردد قناة فوكس تي في التركية يمكنكم استقبال القناة ومتابعة المسلسل بضبط هذا التردد كالتالي: القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11296 .

الاستقطاب: عمودي .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 . أبطال وأحداث مسلسل أنت اطرق بابي يلعب دور البطولة في هذا المسلسل الفنان التركي العالمي كرم بورسين ويجسد شخصية سيركان بولات وريث شركة ضخمة. أما الفنانة المحبوبة هاندا ارتشيل فتلعب دور شخصية ايدا بائعة زهور الطموحة التي تدرس الهندسة بمنحة من شركة سركان، وفجأة تقرر إدارة الشركة قطع المنحة. Advertisements ثم تلتقي الفتاة بصاحب الشركة الذي يعرض عليها تمثيل خطيبته لمدة شهرين لكي يعيد لها منحتها الدراسية. ثم تتغير الأحداث وتربطهما علاقة حب حقيقية لكنها تواجه تحديات كثيرة. أخيرا، عرضنا لحضراتكم تردد قناة فوكس الناقلة للمسلسل لمتابعته دون الانتظار حتي تعرض الحلقة علي الإنترنت مترجمة . وباستطاعتكم مشاهدته بدون ترجمة حصريا عبر هذه القناة أو انتظار عرضه غدا الخميس على موقع قصة عشق.

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كانت هذه تفاصيل خبر لمتابعة مسلسل أنت اطرق بابي حـ16.. تحديث” تردد قناة فوكس تي في Fox TV لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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