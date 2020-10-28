تردد قناة توم وجيري الفضائية لمتابعة أقوى أفلام كرتون Tom & Jerry

كثيرا ما تختفي إشارة بث بعض القنوات أو تأتي مقطعة مشوشة فجأة، لذلك يتغير تردد قناة توم وجيري الفضائية من قبل الإدارة ليتمكن المتابعون من التقاط الإشارة والاستمتاع بمشاهدة محتواها الممتع بصورة ممتازة وصوت واضح، إذ تعد هذه القناة في مقدمة قنوات الأطفال في الوطن العربي ن والأعلى في نسب المشاهدة نظرا لما تقدمه من أفلام الكرتون والرسوم المتحركة و الإنمي المتميز، وهي من القنوات التي اعتادت على حصد الجوائز باستمرار، لتميز محتواها وملائمته لكافة الفئات العمرية ن وحرصها على تنويع الأفكار و نشر القيم ومن خلال قصص فريدة ومشوقة.

لذلك يتكرر البحث علي محرك جوجل و تكثر التساؤلات حول تردد قناة توم و جيري الجديد.

ويقدم لكم موقعنا اليوم احدث ترددات قناة توم وجيري الفضائية علي القمر الصناعي نايل سات في الفقرة التالية

تردد قناة توم وجيري الفضائية

وحتي يمكنكم استقبال القناة، عليكم الآن بضبط ترددها علي جهاز الاستقبال المنزلي كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11354.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل الخطأ 5/6.

أفلام كرتون Tom & Jerry

ربما كان عرض سلسة أفلام كرتون توم وجيري أو القط والفار الشهيرة من أسباب اتساع دائرة المعجبين بالقناة.

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فلا يقتصر الأمر على الصغار فقط، فهي قناة الأسرة كلها ويحبها الآباء و الأمهات أيضا.

ويطمئن ألياء الأمور لترك أبناءهم أمام شاشة القناة التي تعرض محتوي ترفيهي و مفيد وتغرس للمبادئ و القيم السامية التي يجب ان يتربى الطفل .

كذلك عرفت القناة بتقديم الأفلام الكرتونية دون توقف علي مدار الـ24 ساعة بجودة صورة و صوت عالية للغاية بدون تشويش.

وهي قناة مجانية ليس لها اشتراك مفتوحة طوال الوقت بلا تشفير عبر ترددها الذي نشرناه لحضراتكم في هذا المقال.