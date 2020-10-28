تردد قناة إي تي في Atv على كافة الأقمار| الحلقة 31 من مسلسل قيامة عثمان

بعد الإقبال الكبير الذي شهدته الإعلانات التشويقية للحلقة 31 من مسلسل قيامة المؤسس عثمان ،ننشر تردد قناة إي تي في Atv التركية الناقل الحصري للمسلسل على جميع الأقمار الصناعية المتاحة، والتي نتفرد بالعرض الأول له قبل أن تتم إعادته على باقي القنوات، كما يعرض أيضا على عدة مواقع إلكترونيه منها موقع النور موقع قصة عشق، ويحظى هذا العمل الضخم بمتابعة كبيرة من الجماهير في تركيا ومختلف بلاد العرب والمسلمين، ومن المؤكد أن هذا النجاح للموسم الثاني يعد امتدادا لما حققه الموسم الأول ومن قبله الملحمة التاريخية قيامة أرطغرل التي امتدت لـ5 أجزاء حظيت جميعها بمتابعة عريضة .

مسلسل قسامة المؤسس عثمان حـ31

ومن الملاحظ استمرار فريق العمل الذي كان كان رائعا خلال الموسم الأول، إذ قام الممثل بوراك أوزجيفيت بدور المؤسس عثمان .

وجسدت الممثلة اصليهان كارالار دور البطلة في العمل، وما زال يشارك في المسلسل النجوم: تورجوت ألب، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وعائشة جول جوناي.

كما يقوم بالإخراج متين قوناي، وهو نفس مخرج مسلسل قيامة أرطغرل.

قناة Atv

نعرض الآن موعد عرض المسلسل على قناة Atv التركية، وهو يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا.

كما تعد القناة من أوائل و أشهر القنوات التركية التي تتبع هيئة الإذاعة و التليفزيون التركية.

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وتتميز بعرضها الجديد من الأعمال الدرامية التركية وخاصة الجماهيرية منها .

لذلك نعرض لحضراتكم الآن تحديث تردد قناة إي تي في Atv الشهيرة على كافة الأقمار الصناعية في الفقرة التالية من المقال.

تردد قناة أي تي في التركية

على القمر الصناعي نايل سات

التردد هو: 10796 .

معدل الترميز: 27500 .

معدل الاستقطاب: راسي.

كذلك على القمر الصناعي تركسات

التردد هو: 11628 .

معدل الترميز : 27500 .

معدل الاستقطاب: عمودي.

على القمر الصناعي استرا سات