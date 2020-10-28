تردد قناة ATV التركية الناقلة للمسلسل قيامة عثمان الحلقة 31 على النايل سات

تردد قناة ATV التركية الناقلة للمسلسل قيامة عثمان الحلقة 31 .. تضج الآن مواقع الإنترنت بالبحث عن تردد قناة أيه تي في التركية حيث أعلنت إدارات القناة من إذاعة الحلقة 31 من مسلسل المؤسس عثمان والذي يحظى بمتابعة الملايين في مصر والوطن العربي، على شاشتها الفضائية اليوم الأربعاء 28/10/2020 وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا وذلك بعد أن ظهر إعلانين تشويقيين للحلقة 31 من مسلسل المؤسس عثمان وذلك على شبكات الإنترنت، فكانت أيه تي في التركية هي المالكة الحصرية للمسلسل وتذيعه باللغة التركية ثم بعد 24 ساعة من عرضه على قناتها تقوم عدة قنوات بعرضها باللغة العربية.

تردد قناة ATV التركية

في ملحمة تاريخية تحكي فترة من الزمن وهي حقبة تأسيس الدولة العثمانية والتي قام بتأسيسها الغازي عثمان بن أرطغل بن سليمان شاه والتي نسبت الدولة العثمانية على أسمه حيث دارات في تلك الحقبة العديد من الحروب بين قبيلة الكاي منبت رأس عثمان والمغول والصليبين الذين كانوا على حدود العثمانيين لتدور معارك طاحنه بين أرطغل والد عثمان والصليبين من جهة والمغول من جهة أخرى ويتم في تلك الحقبة استشهاد الابن الأوسط لأرطغل سافجي ثم يتبعه الابن الأكبر والشقيق الأكبر لعثمان في تلك المعارك ثم يتوفى أرطغرل ويتبقى عثمان وعمه دوندار ليقع صراع على الزعامة ينتهي بقتل عثمان لعمه وتوليه زعامة الكاي لتبدأ رحلة تأسيس الدولة العثمانية.

لذلك ينشر موقع دليل الوطن تردد قناة ATV التركـية التي تبث تلك الملحمة على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد ATV التركـية: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التشفير: مجاني.

الجودة: SD

مسلسلات قناة ايه تي في التركية